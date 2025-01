300 000 billets Ouigo à 19 euros : la SNCF casse les prix pour deux jours seulement

La SNCF frappe fort en ce début d’année avec une nouvelle promotion sur ses billets Ouigo. Les 6 et 7 janvier 2025, les voyageurs peuvent acheter des billets à petit prix pour des trajets en France. Une initiative qui s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise de démocratiser l’accès au train à grande vitesse.

La promotion exceptionnelle lancée par la SNCF concerne 300 000 billets Ouigo, disponibles au prix de 19 euros maximum. Cette vente flash se déroule sur une courte période, du 6 au 7 janvier 2025, et les billets concernent des trajets programmés entre le 13 janvier et le 31 mars 2025.

Les voyageurs intéressés peuvent réserver directement sur le site officiel de la SNCF ou via l’application mobile. Parmi les destinations concernées, on retrouve des villes majeures comme Paris, Lyon, Marseille, mais aussi Bordeaux, Rennes et Bourg-Saint-Maurice, une station prisée pour les amateurs de ski.

Des gares provençales parmi les principales concernées par cette offre de la SNCF

Les gares de Marseille Saint-Charles, Aix-en-Provence TGV et Avignon figurent parmi les points de départ ou d’arrivée proposés dans cette opération. Cette promotion permet aux habitants du sud-est de la France de voyager à moindre coût vers les grandes métropoles françaises, que ce soit pour des escapades touristiques ou des déplacements professionnels.

L’objectif de cette offre est de rendre le train accessible au plus grand nombre, notamment via la marque Ouigo, qui incarne le concept de voyage low-cost en TGV. Avec des prix cassés, la SNCF espère séduire de nouveaux clients tout en encourageant ceux qui hésitent à prendre le train à cause des tarifs parfois jugés élevés.

Pourquoi choisir Ouigo de la SNCF ?

Ouigo est l’offre low-cost de la SNCF, lancée pour offrir aux voyageurs la possibilité de se déplacer à petit prix tout en profitant de la vitesse du TGV. Ces trains, reconnaissables à leurs couleurs bleu et rose, offrent des services essentiels sans options superflues, permettant ainsi de réduire les coûts pour les passagers.

Le confort reste raisonnable pour un service à bas coût, et le réseau Ouigo continue de s’étendre à travers la France. Les voyageurs peuvent ainsi rejoindre des destinations clés tout en limitant leur empreinte écologique par rapport à d’autres modes de transport comme la voiture ou l’avion.

Comme toute vente flash, cette promotion est limitée dans le temps et dans les quantités disponibles. Il est donc conseillé aux intéressés de réserver au plus vite pour ne pas rater cette occasion. La SNCF recommande aux voyageurs de créer un compte client à l’avance pour faciliter les démarches lors de l’achat des billets.

Grâce à ces offres, les voyageurs peuvent envisager des escapades à moindres frais tout au long du premier trimestre 2025, qu’il s’agisse de vacances, de visites familiales ou de déplacements professionnels. Avec une vente de courte durée et des billets en nombre limité, la réactivité est de mise pour profiter de cette opportunité.

