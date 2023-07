14-juillet : quel est le prix du feu d’artifice tiré depuis la Tour Eiffel ?

La ville de Paris a réservé, cette année encore, un budget conséquent pour organiser le feu d'artifice tiré depuis la tour Eiffel à l'occasion du 14-juillet. Il faut savoir que les engins pyrotechniques utilisés ne représentent qu'une partie du coût total de l'événement. Le spectacle dure 20 minutes, mais nécessite « un mois de travail en amont ».

14-juillet 2023 : « environ 100 000 euros de moins que les autres éditions »

Au total, 100 différents points de tirs installés sur la tour Eiffel sont nécessaires au déroulement du feu d'artifice du 14-juillet. Certains sont également disposés sur le Champ-de-Mars, sur l’esplanade du Trocadéro et sur le pont d’Iena. « C'est un spectacle hors normes, mais c’est le minimum pour mettre en valeur ce monument, faire rayonner Paris. Et surtout, donner au public et aux téléspectateurs un moment culturel populaire à la hauteur de leurs attentes, très hautes après cette sombre période de pandémie ».

C'est ce qu'explique David Proteau, le directeur artistique chez Ruggieri, l’entreprise événementielle ayant remporté l’appel d’offres de la ville de Paris pour 2021. En 2017, le prix du feu d'artifice de la tour Eiffel s'élevait à 750 000 euros, selon Le Monde. Cette année, « l'appel d’offres mentionnait une durée de vingt minutes seulement, pour environ 100 000 euros de moins que les autres éditions », a indiqué David Proteau.

Quant à l'année 2021, le feu d'artifice du 14-juillet a nécessité 600 000 euros.David Proteau précise que cette enveloppe « ne couvr(ait) évidemment pas que les fusées, qui représentent finalement moins de la moitié du budget ». « Le plus gros coût reste la masse salariale. Il y a six techniciens à plein temps pendant un mois pour élaborer le projet. Puis plus d’une centaine de techniciens sont mobilisés pour l’installation, soit pendant les sept jours de montage précédant l’événement. (...) Il faut également déployer un système de distribution d’énergie sur tout le Champ-de-Mars et sur la place de Varsovie », avait-il détaillé.

Paris, feu d'artifice du 14 Juillet. Le coût, entre 600 000 € et 800 000 €, voire plus, avec l'inflation..https://t.co/URhjHmFJ4l — Vincent Rémi (@VincentRmi1) July 10, 2023

Il fallait ajouter au budget « le coût de la sécurisation du site, soit des coûts internes de mobilisation exceptionnelle d’agents, qui sont partagés entre la préfecture de police et la Ville ». Ces chiffres ne sont pas communiqués. La Mairie de Paris a toutefois précisé qu'elle n'était pas responsable de l'organisation et du financement du concert de musique classique qui a lieu avant le feu d'artifice. Il « est financé entièrement par Radio France et France Télévision», confirme David Proteau.