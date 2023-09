Starbucks : la vérité sur le coffee shop qui a ouvert en Algérie

Partager sur : 27 Partages Facebook

Un coffee shop ouvert récemment à Oran en Algérie ressemble en tous points à un vrai Starbucks, mais la multinationale, présente dans 86 pays, a démenti avoir ouvert une franchise en Algérie. La boutique oranaise, située avenue Seghier Benali, est donc une contrefaçon.

Le logo avec la sirène à double queue, les prénoms des clients sur les boissons, les tabliers verts... Tout est fait pour laisser penser qu'il s'agit bien d'un magasin de l'enseigne américaine. L’ouverture d’un Starbucks dans la ville portuaire du nord-ouest de l’Algérie a provoqué un engouement sans précédent. Contraignant l’établissement à fermer trois heures avant l'heure de fermeture prévue pour faire face à l'affluence, et ce, durant deux jours d'affilée. Les internautes algériens furent également ravis de cette initiative, et nombreux furent les messages d'encouragements et de félicitations.

Sur Twitter, Algeria Project, un compte largement suivi, a partagé une vidéo montrant une grande affluence de clients dans un nouveau coffee shop à Oran. Cependant, on peut remarquer sur la vidéo un détail troublant : la façade de l'établissement arborait un ancien logo de la marque, datant de 1971-1987, au lieu du logo moderne en vigueur depuis 2011. Suite au démenti de la multinationale, Algeria Project a présenté ses excuses pour avoir partagé des informations sur ce qui s'est avéré être une fausse marque.

Starbucks dément avoir ouvert en Algérie

Et pour cause, cet établissement n’est en effet qu’une contrefaçon. La multinationale américaine a démenti avoir ouvert une franchise en Algérie. « Starbucks n'a pas ouvert d'établissement à cet endroit », a ainsi indiqué la chaîne sur Twitter. D’ailleurs, le rapport fiscal de l'entreprise pour l'année 2022 répertorie 35 711 succursales, présentes dans 86 pays, y compris le Maroc. Cependant, une recherche sur le site officiel de Starbucks ne renvoie aucun résultat concernant l'Algérie. Il en découle que la boutique située sur l'avenue Seghier Benali à Oran est une contrefaçon.

Le responsable de l'établissement à Oran, Selim Haffar, a déclaré sur TikTok le 23 septembre qu'il avait obtenu l'autorisation du directeur de Starbucks, lors d'un voyage aux États-Unis, pour ouvrir une succursale en Algérie. Selon lui, le directeur lui aurait fourni les recettes des produits Starbucks et aurait convenu que le gérant algérien paierait la licence une fois que l'établissement générerait des bénéfices.

Le coût moyen d'une licence pour ouvrir une franchise s'élève à 315 000 dollars (environ 295 000 euros). Selim Heffar a été contacté par franceinfo mais a refusé de fournir plus de détails, craignant des poursuites judiciaires. L’enseigne algérienne pourrait en effet avoir à payer beaucoup de dommages et intérêts à la plus grande chaîne de cafés au monde.