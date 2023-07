Quelles sont les stations balnéaires les plus chères en France ?

L'acquisition d'une maison dans une des stations balnéaires du littoral français s'avère de plus en plus coûteuse. Cependant, il est à noter que certains secteurs présentent des tarifs de logement immobilier plus élevés que d'autres.

Quels sont les prix de l'immobilier dans les stations balnéaires ?

Nombreux sont les Français qui rêvent d'acquérir une maison pied dans l'eau, pour profiter chaque année de vacances en bord de mer. Cependant, les prix de l'immobilier dans les stations balnéaires en France rendent ce rêve lointain. Selon une étude réalisée par MeilleursAgents, publiée le 13 juillet 2023, les prix des logements situés dans le littoral ont grimpé de 3,4% cette dernière année.

Sur deux ans, ces tarifs ont connu une hausse de 12,8, soit « près du double de la moyenne nationale sur la même période (6,6 %) », précise l'estimateur immobilier. La montée des prix est imputée à la proximité avec la plage. « Tous littoraux confondus, la proximité de la plage à pied à moins de 5 minutes, à peu près, fait augmenter la valeur d’un bien de 22,1 % en moyenne » en comparaison avec « un bien identique situé à plus de 20 minutes de la plage », affirme MeilleursAgents.

Stations balnéaires : quand habiter en bord de mer devient un rêve lointain

Pour son étude, la marque d'estimation immobilière a divisé le littoral en 6 régions distinctes, afin de comparer les prix des stations balnéaires les plus onéreuses. On commence par la zone des Hauts-de-France et Normandie, où les prix de l'immobilier ont grimpé de 4,8%, pour atteindre un tarif moyen de 3 967 euros par m². Parmi les stations balnéaires les plus chères de la région, on retrouve Le Touquet-Paris-Plage, à 9 117 euros le m². Suivent Deauville, à 7 539 euros/m², et Trouville-sur-Mer à 6 220 euros/m².

D'autre part, en Bretagne, les prix ont connu une hausse de 2,6%, aboutissant à un coût moyen du m² à 3 931 euros. La station balnéaire la plus coûteuse de la région est La Trinité-sur-Mer, affichant un tarif de 6 235 euros/m², suivi de Carnac à 5 938 euros/m² et de Saint-Lunaire à 5 921 euros/m².

Ensuite, nous avons la 3e zone qui est les Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, où la hausse de l'immobilier est estimée à 1,8%. Au niveau de la station balnéaire de Lège-Cap-Ferret, le prix du m² est à 12 150 euros, tandis qu'il descend à 10 262 euros à Guéthary, puis à 10 024 euros au niveau de Soorts-Hossegor.

En Occitanie, une hausse de 4,1% a été enregistrée. Le prix moyen du m² est à présent estimé à 3 740 euros. À Palavas-les-Flots, considérée comme étant la station balnéaire la plus chère de la région, le tarid atteint 5 420 euros/m². Au niveau de la La Grande-Motte, le prix descend à 5 051 euros/m², tandis qu'il est de 5 042 euros/m² à Collioure.

On constate, cependant, que les stations balnéaires les plus chères se situent dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Celle-ci a connu une hausse de 5,2% au cours de cette dernière année. En tête de liste, on retrouve la station de Saint-Jean-Cap-Ferrat, où le prix du m² est estimé à 16 955 euros. En seconde position, on retrouve Ramatuelle à 15 668 euros/m², puis Saint-Tropez à 14 219 euros/m².

Pour finir, on a la Corse. L'Ile de beauté a connu une augmentation de 5,3% sur les prix des logements pied dans l'eau, pour atteindre un prix de 4 794 euros/m². En tête du classement des stations balnéaires les plus chères, on retrouve Zonza, avec un prix de 7 311 euros/m², puis Lecci à 7 131 euros/m² et enfin Pietrosella, au prix de 6 896 euros/m².