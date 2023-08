Que signifient les 16 chiffres de la carte bancaire comment reconnaître les fausses ?

Des millions de Français utilisent leur carte bancaire au quotidien. Cependant, ils sont très nombreux à ne pas connaître la signification des 16 chiffres inscrits sur leur CB.

La série des 19 chiffres sur les cartes bancaires n’est pas due au hasard. Séparés en 4 groupes de 4 chiffres, ces numéros obéissent à des règles bien précises. Ils suivent une formule mathématique connue sous le nom d'algorithme de Luhn. Il s'agit, en réalité, d'un système de chiffrage sophistiqué, grâce auquel il est possible de vérifier les numéros de la carte bancaire avec une clé de contrôle.

Dans le détail, les 4 groupes de chiffres représentent des codes bien précis. Le premier permet d'identifier l'industrie d'où provient la carte. Ainsi, les numéros 1 et 2 font référence aux compagnies aériennes. Le 3 renvoie aux organismes de voyages ou de loisirs. Quant aux 4 et 5, ils font référence aux établissements bancaires et financiers. Le 6 se rapporte au merchandising, le 7 au pétrole, le 8 aux télécommunications et, enfin, le 9 aux supports nationaux.

Il faut souligner que les 6 premiers chiffres font référence à l'établissement émetteur de la carte. Quant au 7ᵉ chiffre et les suivants jusqu'au 15ᵉ, ils servent à identifier la carte bancaire au sein de l'établissement avec une suite unique. Ces 9 chiffres permettent de réaliser un milliard de combinaisons.

Cependant, ce système reste vulnérable et à la portée des pirates informatiques (hackers). En effet, une étude de NordVPN indique que les hackers peuvent utiliser la puissance de calcul des ordinateurs modernes pour deviner les chiffres d'une carte bancaire en l'espace de 6 secondes. Il reste le 16ᵉ chiffre qui a le rôle d'une clé d'authentification. Il permet de contrôler la validité de la carte en utilisant l'algorithme de Luhn.

Comment reconnaître une fausse carte bancaire ?

La question des fausses cartes bancaires se pose souvent. Les utilisateurs se demandent s'il existe un moyen de vérifier l'authenticité d'une CB. En effet, il est possible de vérifier si la carte n'est pas trafiquée. Il suffit d'un rapide calcul reposant sur les numéros inscrits sur le recto de la carte pour s'assurer de sa fiabilité ou, inversement, sa falsification.

Il faut donc multiplier par deux un chiffre sur deux, en commençant par l'avant-dernier chiffre. Lorsque vous obtenez un résultat supérieur à 9, additionnez les chiffres en 2 (exemple : 8 x 2 = 16, soit 1+7 = 8). Additionnez ensuite la somme des chiffres obtenus et des chiffres restants. Si le résultat peut être divisé par 10, la carte est valide. Si ce n’est pas le cas, il s'agit d'une fausse carte bancaire.Prenons l’exemple de la carte qui a le numéro suivant : 4417 1234 5678 9113. Pour vérifier sa validité de cette carte, on commence par retirer le dernier chiffre (3). En suite, comme expliqué plus haut, on multiplie un chiffre sur 2

2x1 = 2

2x9 = 18 = 1+8 = 9

2x7 = 14 = 1+4 = 5

2x5 = 10 = 1+0 = 1

2x3 = 6

2x1 = 2

2x1 = 2

2x4 = 8

On additionne, enfin, les résultats obtenus aux autres chiffres :2+9+5+1+6+2+2+8+4+7+2+4+6+8+1+3 = 70. Ce nombre étant divisible par 10, il s’agit donc d’une carte bancaire valide.