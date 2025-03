Salaires : quel est ce pays frontalier où un Français peut gagner plus d’argent qu’en Suisse ?

Contrairement à ce qu’on peut croire, la Suisse n’est pas le pays frontalier où l’on a le plus d’opportunités professionnelles. Bien qu’il séduise les Français par ses salaires alléchants, en termes de système de santé ainsi que celui de la retraite, ce pays n’est pas aussi avantageux pour les Français. Du moins, comparé à un autre pays frontalier qui propose de très bons salaires avec, en prime, un accès à la retraite après seulement 10 de carrière professionnelle.

La Suisse figure parmi les destinations les plus prisées des Français en quête d’un meilleur niveau de vie. Selon le Bureau international du travail, le taux de chômage dans ce pays n’est que de 4.3 % et son PIB compte parmi les plus élevés. Cependant, plusieurs facteurs peuvent dissuader les Français d’opter pour cette destination frontalière. En premier, son système de protection sociale qui n’est pas vraiment au profit des frontaliers. En effet, ces derniers doivent financer une assurance maladie onéreuse qui peut s’élever en moyenne à 345 euros par mois.

Un autre point important à prendre en considération : le droit à la retraite. En Suisse, le droit à la retraite est calculé au prorata des années travaillées, ce qui n’est pas rassurant pour les travailleurs. Quant à la fiscalité, la Suisse impose à ses frontaliers le prélèvement à la source dans le canton de Genève, et en France pour les autres cantons. Ceci n’exclut pas que ce pays propose des salaires alléchants.

De très bons salaires et de meilleurs systèmes de retraite et de sécurité sociale

Alors que la Suisse, qui accueille des milliers de travailleurs français, est en train d’assister à l’émergence de plusieurs mouvements politiques plaidant contre le flux des travailleurs frontaliers, au Luxembourg, la tendance s’inverse. En effet, pour ce pays, composé par près de 45 % de travailleurs frontaliers, dont la moitié sont des Français, cette main-d’œuvre frontalière représente un levier clé pour le développement socio-économique du pays.

En outre, le Luxembourg détient le record du PIB le plus élevé au monde. De ce fait, les travailleurs frontaliers peuvent espérer un salaire alléchant, généralement autour de 6 020 euros. L’autre point fort de ce pays est son système de retraite, de sécurité sociale ainsi que sa fiscalité. De plus, l’affiliation au système de sécurité sociale dans ce pays se fait de manière automatique pour les frontaliers et le droit au départ à la retraite est acquis après seulement 10 d’exercice.

Pour le système fiscal, le Luxembourg applique un prélèvement à la source avec un barème favorable si les revenus restent inférieurs à 40 000 euros par an, indique le Journal des Français à l’Étranger. Avec tous ces avantages, il n’est pas impressionnant que les Français restent plus de 10 ans dans ce pays contre 5 à 10 en Suisse, selon l’APEC.