Le RSA, l’AAH et l’AER revalorisés en 2024 : quels seront leurs nouveaux montants ?

Alors que le projet de loi de finance 2024 est actuellement en discussion au Parlement, Bruno le Maire, le ministre de l'Économie, a évoqué une revalorisation des minimas sociaux, entre autres, le RSA, l'AAH et l'AER, et des pensions des retraites de base. C'est lors d'un entretien accordé au Parisien que le locataire de Bercy a annoncé cette bonne nouvelle, de quoi ravir des millions de ménages modestes, notamment avec l'envol des prix et ses conséquences sur leurs budgets.

Les nouveaux montants des minimas sociaux revalorisés

Le montant forfaitaire du RSA à l'heure actuelle est estimé à 607,75 euros par mois pour une personne seule, et pour un couple sans enfants, il est estimé à 911,62 euros. Avec cette revalorisation, la grille du RSA sera considéré comme suit :

635,70 € (*) par mois pour une personne ;

953,56 € par mois pour deux personnes ;

1 144,28 € par mois pour trois personnes.

En revanche, il faut prévoir certaines réductions, notamment en cas de cumul de cette aide avec d'autres prestations familiales, telles que : les allocations familiales, l'allocation de soutien familial, etc. Les personnes touchant d'autres ressources, telles que les allocations chômage, les pensions alimentaires, un salaire, des rentes, etc., seront aussi concernées par ces réductions. Par exemple, pour une personne seule percevant une aide au logement ou qui ne paye simplement pas de loyer, elle verra son RSA diminuer de 72,93 euros. De même, le montant de cette prestation sociale sera réduit de 145, 86 euros pour les couples et de 180,50 euros pour plus de deux personnes.

Il est à noter que cette revalorisation va entrer officiellement en vigueur à partir du 1ᵉʳ janvier 2024. Les Français éligibles à cette allocation pourront donc bénéficier de ces augmentations.

L'aide RSA n'est pas la seule concernée par les revalorisations. Le ministre de l'Économie a également évoqué d'autres aides qui verront leurs montants augmentés à partir du 1ᵉʳ janvier. Tout d'abord, l'allocation aux adultes handicapés qui va passer de 971,37 euros à 1 016 euros par mois. Cependant, il faut noter que ce montant est, comme son prédécesseur, calculé en fonction des revenus. On a aussi l'Aspa (l'allocation de solidarité aux personnes âgées) qui est actuellement de 961,08 euros par mois, pour une personne vivant seule, et de 1492,08 euros pour un couple. Grâce à la revalorisation de 4,6 %, ces montants passeront à 1 005 et 1560 euros respectivement.

Pour l'allocation supplémentaire d'invalidité, le montant de cette pension passera de 311,56 euros à près de 326 euros, soit une augmentation de 14 euros par mois. Enfin, l'AER (allocation équivalent retraite de remplacement) va connaitre une augmentation de plus d'un euro par jour, donc de 39,28 euros à 41 euros dès le 1ᵉʳ avril 2024.