Retraite de base : mauvaise nouvelle, la revalorisation ne sera pas effective en janvier 2024

Chaque année, les retraités attendent avec impatience la revalorisation de leurs pensions, notamment en ces temps difficiles. En 2024, une augmentation de 5,2 % profitera aux pensions de base de 5,2 %. Cependant, sa mise en pratique n’interviendra pas dans les délais annoncés.

En effet, en septembre dernier, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, avait annoncé une revalorisation de 5,2 % des pensions de base à partir du 1ᵉʳ janvier 2024. Cependant, cette hausse ne sera effectivement visible qu’en février. Pourquoi ce décalage ? Il s’explique par le fait que la date de versement des retraites de base est prévue le 9 du mois suivant. Ainsi, la pension du mois de janvier sera versée en février, ce qui veut dire que même la revalorisation sera repoussée au 9 février.

Pour rappel, la revalorisation de la retraite de base est annuelle et est indexée au taux d’inflation. Il est vrai que pour l’année 2024, Bercy avait annoncé un taux de 5.2 %, mais en réalité, le taux pourrait connaître une légère hausse pour atteindre 5,3 %. Si le taux rendu public obéit au taux d’inflation, le taux révisé n’est en aucun cas lié à la hausse des prix. Il découle, en réalité, d’un calcul spécifique au Code de la Sécurité sociale (article L.161-25), relatif à la revalorisation de la retraite de base.

Même si le gouvernement ne s’est pas encore prononcé sur le taux exact, Claude Wagner, militant de la CFDT retraités, estime que « ce n’est pas le gouvernement qui décide puisque c’est écrit dans le Code de la Sécurité sociale ». Pour lui, toute dérogation exceptionnelle de cette loi doit passer par le Parlement. « Il faut que ce changement soit prévu dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale », soutient-il.

Qui profitera de la revalorisation de la retraite de base ?

La bonne nouvelle est que cette revalorisation s’applique à l’ensemble des retraités du régime général, y compris le Cnav, la fonction publique, la sécurité sociale des indépendants, des professions libérales et la mutualité sociale agricole. Il importe de préciser que cette hausse concerne particulièrement la pension de base. En revanche, les retraites complémentaires ne sont pas concernées, étant donné qu’elles suivent des règlements autres que ceux de la retraite de base et lesquels sont régis par des accords entre les représentants des organisations patronales et syndicales.