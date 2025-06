Retraite Agirc-Arrco : voici comment bénéficier de la nouvelle surcote de 5%

Une nouvelle majoration des pensions de retraite pour les parents qui ont des enfants est désormais instituée dans le régime Agirc-Arrco. Cette nouvelle surcote s’élève de 5 à 10 %. Pour y prétendre, les concernés doivent remplir un document à faire parvenir dans un mois.

Une nouvelle surcote a été instaurée pour permettre aux parents de bénéficier d’une hausse de leurs pensions. Les organismes chargés de verser les pensions de retraite s’apprêtent donc à augmenter le montant perçu par les retraités. Cette majoration est permanente, mais son taux varie entre 5 et 10 % selon les cas. Néanmoins, pour profiter de la majoration de 5 %, une condition doit être remplie dans les délais impartis. Le document est envoyé en octobre et le concerné bénéficie d’un mois pour donner sa réponse au risque de perdre ses droits

Quels sont les bénéficiaires ?

Les bénéficiaires sont les parents à la retraite bien entendu ayant des enfants. Le pourcentage de la surcote ne devrait pas être le même pour tous les sujets. Il varie selon le nombre d’enfants à charge à la date de départ à la retraite. Un parent retraité est éligible à prétendre à cette majoration « s’il apporte la preuve d’avoir élevé au moins trois enfants ou qu’il a un enfant à charge au moment de prendre sa retraite ». À préciser cependant que le prétendant ne pourra réclamer pour cumuler les deux surcotes. Le retraité a le choix de prétendre au cas qui lui offre le meilleur pourcentage. Cela dit, les deux parents (le père et la mère) peuvent bénéficier de la surcote tous les deux sur leur pension de retraite.

À noter également que cette majoration de 5% dite familiale et qui concerne toute personne à la retraite, au régime Agirc-Arrco, et ayant un enfant à charge peut être multipliée en fonction du nombre d’enfants. « Plus vous avez d’enfants, plus vous pouvez cumuler les majorations ». Et la législation « considère comme enfant à charge les moins de 18 ans, les étudiants âgés entre 18 et 25 ans ou en invalidité constatée avant 21 ans ». Et cette majoration reste en vigueur autant d’années que les enfants resteront à la charge des parents. « Lorsque le versement de celle-ci prend fin, la seconde prend effet immédiat pour les parents ayant élevé trois enfants », prévoit la nouvelle réglementation en précisant que « contrairement à l’augmentation de 5 %, celle de 10 % est permanente ».

Comment réclamer la majoration ?

La retraite complémentaire Agirc-Arrco envoie un courrier annuellement en octobre aux parents pour vérifier leur situation. Un document à renseigner devra alors être renvoyé par le retraité dans un délai d’un mois. Il s’agit en fait d’une attestation sur l’honneur prouvant que vous avez un enfant à charge, appuyée par une pièce justificative comme une attestation d’inscription, un certificat de scolarité ou d’apprentissage ou une carte d’invalidité. La démarche et le respect du délai sont obligatoires pour prétendre à la majoration familiale.