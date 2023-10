Résultats de l’EuroMillions de la FDJ du mardi 3 octobre

2 Partages Facebook

Tous les mardis et vendredis, l'EuroMillions organise des tirages au sort en Europe. Pour jouer, il suffit d'acheter une grille (physique ou en ligne) et de choisir 5 numéros entre 1 et 50, ainsi que 2 numéros étoiles entre 1 et 12. Il est essentiel de valider son ticket avant 20 h 15 le jour même, soit chez un buraliste, soit en ligne via le site ou l'application de la Française des jeux. Attention, les jeux de hasard présentent des risques d'addiction et de pertes financières, d'où la nécessité de jouer de façon responsable et modérée.

Jackpot de 17 millions d'euros !

La somme en jeu ce mardi 3 octobre s'élève à 17 millions d'euros, puisque, lors du tirage du vendredi dernier, le jackpot de l'EuroMillions a été remporté par un joueur français. Il s'agit du neuvième plus gros gain de la Française des Jeux. Les numéros gagnants étaient 9, 11, 15, 21, 32 avec les étoiles 2 et 7. Le gagnant remporté la somme d’un million d’euros, grâce au jeu My Million. Le code gagnant tiré au sort était : TT 262 4377.

Trois joueurs français ont également empoché la somme considérable de 81.127,90 € pour avoir trouvé 5 bons numéros et 1 étoile. Un autre Français fait partie des 14 personnes ayant gagné 12.135 € euros avec cinq bons numéros. 189 personnes, dont 42 Français, ont gagné 642,83 € euros avec quatre bons numéros et deux étoiles.

Il convient de noter qu'à chaque tirage, que le jackpot soit décroché ou non, un joueur, quelque part en France, deviendra millionnaire grâce à la tombola My Million. La Française des jeux (FDJ) indique que ce tirage, qui a lieu tous les mardis et vendredis, fait entre 100 et 150 nouveaux millionnaires français chaque année.

Pour rappel, le plus gros gain jamais remporté à l'EuroMillions a été enregistré le 19 juillet 2022, avec un montant phénoménal de 230 millions d'euros. Le deuxième plus grand jackpot, s'élevant à 220 millions d'euros, a été gagné en France le 15 octobre 2021. Quant au plus grand prix de cette année, d'un montant de 130 millions d'euros, il a été décroché par un Français.

Résultats de l'EuroMillions du mardi 3 octobre

Consultez les derniers résultats de l'EuroMillions et leurs détails sur notre site. Cette page est continuellement mise à jour avec les résultats officiels.

Résultats EuroMillions du Mardi 03 Octobre 2023 17 000 000 € Ce résultat n'est pas encore connu

Les résultats seront disponibles aux alentours de 21h05

Attention : Les jeux d’argent présentent des risques (addiction, isolement, pertes financières). En cas de problèmes, n’hésitez pas à consulter un professionnel. Le site www.joueurs-info-service.fr permet d’avoir une écoute et un accompagnement. Un numéro de téléphone est également disponible : le 09.74.75.13.13.