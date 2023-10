Réforme de l’AAH : la déconjugalisation pénalise ces catégories

36 Partages Facebook

C'est avec joie que les allocataires éligibles à l'AAH vont accueillir cette nouvelle réforme visant à changer son montant en fonction de la situation maritale des individus. Il s'agit de la déconjugalisation qui est le fruit d'une longue lutte pour percevoir des aides au degré du besoin de cette catégorie de personnes. Cependant, cette réforme qui entre en vigueur ce 1ᵉʳ octobre ne fera pas que des gagnants. En effet, elle va toucher les bénéficiaires de différentes manières.

La déconjugalisation, une réforme qui fera bien des heureux !

Selon les estimations de la DREES, entre 160 000 et 190 000 personnes verront leur allocation augmenter de 300 à 350 euros par mois, voire plus dans certains cas. Ce sont les personnes handicapées qui n'ont pas de revenus, ou qui ont des revenus très modestes et dont le conjoint gagnage un salaire qui dépasse le SMIC (pour un couple sans enfants) qui profiteront de cette réforme. Cela dit, cette dernière tiendra compte du revenu de leurs conjoints.

En revanche, pour les familles monoparentales ou les couples dont les deux conjoints ont des revenus nuls ou très faibles, cette réforme n'aura aucun effet sur le montant de leur allocation. Selon la même source, environ 20 000 allocataires se retrouvent dans ce cas.

Des perdants suite à cette déconjugalisation ?

Estimé à 57 000 (au lieu d'une estimation initiale à 45 000), ces allocataires pourraient voir le montant de leur allocation diminuer en conséquence de la déconjugalisation. Par conséquent, son montant peut atteindre 270 euros par mois. Pire encore, 21 % des bénéficiaires risquent de perdre leur allocation. Les concernées sont les ménages ou les personnes handicapées qui cumulent un autre revenu en plus de l'AAH. Toutefois, pour perdre cette dernière, l'allocataire doit avoir un conjoint avec des revenus faibles ou inexistants. Par exemple, pour un couple sans enfants, il doit être inférieur au SMIC.

Pour les couples bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), le mode de calcul va changer à partir de 2022. Le seuil de revenus annuels du couple, qui est actuellement de 19 979 euros, sera abaissé à 11 038 euros. Cela signifie que l'allocation sera réduite pour les couples dont les revenus dépassent ce nouveau seuil. Cette mesure concerne également les couples dont les deux membres touchent l'AAH et que l'un d'eux perçoit un salaire issu de son activité professionnelle.

Cependant, pour atténuer les répercussions de cette réforme sur ces ménages, la loi a été modifiée pour les orienter vers le régime le plus favorable à leur situation. Autrement dit, ils pourront rester au conjugalisé ou alors passer au déconjugalsé. Pour cela, la CAF et la MSA qui vont procéder au calcul du montant le plus favorable après chaque déclaration de revenus tous les trois mois.