Baisse alarmante de la productivité en France : les répercussions à craindre

Selon un rapport publié par la Banque de France, la France connaît un recul très important de la productivité par rapport aux pays voisins. Une situation qui menace la croissance économique du pays.

En effet, la valeur ajoutée par emploi, qui permet de calculer la productivité, a connu une baisse de 3,2 % entre 2019 et 2022. En Espagne, elle a diminué de 2,2 % seulement, contre 0,4 % en Allemagne. Quant à l'Italie, aussi surprenant que cela puisse paraître, la productivité a connu une hausse. Ainsi, en Europe, la France est le pays où la productivité a le plus baissé sur ladite durée.

Une baisse qui aura impacté négativement la compétitivité des prix, étant donné que la productivité est un élément qui détermine l'aptitude d'une économie à offrir des services et produire des biens de qualité à des coûts compétitifs. Cette baisse de productivité rendra la tâche difficile aux entreprises pour entrer en compétition sur les marchés internationaux, impactant ainsi la croissance économique globale.

Bien que les raisons de cette baisse accrue de la productivité n'aient pas été explicitées, il existe des éléments indéniables qui pourraient expliquer ce constat. Il s'agit, notamment, des avancées technologiques et de la formation continue des travailleurs.

La croissance de la productivité reprendra en 2026

Bien que les chiffres soient alarmants, la Banque de France table sur une reprise de la croissance de la productivité dès 2026. Toutefois, il demeure nécessaire de surveiller de près l'évolution de la productivité et de mettre en place une politique promouvant sa croissance.

Sans une reprise de croissance, la situation économique pourrait connaître une dégradation, notamment sur le long terme. « Ce sont les gains de productivité qui permettent d’avoir de la croissance et d’améliorer le niveau de vie », explique l'économiste et responsable du département de l’emploi et des revenus d’activité à l’Insee, Vladimir Passeron. Et de poursuivre : « Si la baisse de la productivité est durable, cela induit moins de croissance, moins de revenus notamment au sein de l’entreprise, et donc moins de salaires à redistribuer ».

Par conséquent, il sera difficile pour les entreprises d'augmenter les salaires de leurs employés. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'évolution des rémunérations s'avère relativement lente dans l'Hexagone, comparé à d'autres pays.