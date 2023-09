Qui est responsable de l’inflation alimentaire ? Les Français pointent du doigt les industriels

Partager sur : Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Plus

Les Français continuent de subir de plein fouet une inflation qui semble s'être installée dans la durée. Avec une augmentation de 11,1 % sur un an, les prix de l’alimentation restent, en effet, très élevés en ce début du mois de septembre. Les consommateurs se demandent si cette envolée des prix est irréversible et qui en est responsable.

Un sondage du baromètre Odoxa, réalisé pour BFM Business, AGIPI et Challenges, a tenté de répondre à cette question. Il en ressort que 1 consommateur sur 2 estime que les industriels profitent du contexte inflationniste pour réaliser des marges indues. Ce sondage va dans le sens du gouvernement qui a entamé des pourparlers avec ces acteurs de l'agroalimentaire, afin de « casser définitivement la hausse des prix ».

Dès ce mois de septembre, de nouvelles négociations commerciales devraient se tenir avec l'objectif de déterminer les prix de l'ensemble des produits en rayon. Ces discussions devaient initialement se tenir entre les mois de décembre et de mars prochains, mais elles ont été ramenées à ce mois de septembre, afin de faire face à l'urgence de la hausse des prix. Elles devraient ainsi permettre aux consommateurs de constater « des baisses de tarifs dès le mois de janvier 2024 ».

Les industriels derrière la hausse des prix ?

Jusque-là, les négociations déjà menées n'ont pas donné de résultats concrets, alors que la rentrée sociale va encore user les portefeuilles des Français. La hausse des prix continue donc de se faire sentir. Pour les consommateurs, les responsables ne sont autres que les industriels. Il faut savoir que le prix moyen des produits alimentaires en supermarché a continué d’augmenter, alors que celui de certaines matières premières (huiles, céréales…) avait baissé. Le sondage révèle que pour 52% des Français, ce sont les industriels qui en profitent pour réaliser des « marges indues ». Ils sont 43% à blâmer les distributeurs et seulement 4% à cibler les agriculteurs.

À noter que les résultats de ce sondage sont aussi le fruit de la communication des distributeurs. « Ils (les consommateurs, NDLR) ont entendu Alexandre Bompard et Michel-Édouard Leclerc expliquer que, eux, se veulent les défenseurs des consommateurs et tentent d’obtenir des prix qui ne bougent pas ou qui baissent, et que ce sont les industriels qui profitent de l'inflation pour augmenter leurs marges », explique Gaël Sliman, président d'Odoxa.

Il faut souligner que ce contexte impacte considérablement le moral des Français. Ils sont 76% à affirmer ne pas avoir confiance dans l’avenir de la situation économique du pays. En outre, 9 Français sur 10 se disent inquiets du niveau de la hausse des prix et de son évolution.