Voici pourquoi les prix des billets d’avion vont augmenter

1 Partage Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

Les prix des billets d'avion vont flamber. En effet, le budget 2024 de la France prévoit une nouvelle taxe sur les grands aéroports et les concessions d’autoroute dont le revenu d’exploitation dépasse les 120 millions d’euros et la rentabilité moyenne de la dernière décennie est de 10 %. Le but étant de faire en sorte que ceux qui polluent le plus contribuent davantage et cette taxe devrait rapporter 600 millions d’euros par an dès 2024. Mais cette mesure impactera en bout de chaîne les citoyens, qui verront les prix pratiqués par les compagnies aériennes augmenter.

Au nom de la transition écologique, la taxe baptisée « impôt sur les infrastructures de transport de longue distance » concernera les aéroports parisiens, ceux de Nice, Marseille et Lyon. L'aéroport parisien a fait ses calculs et a déterminé que sa nouvelle taxe pour l'année 2024 s'élèvera à 90 millions d'euros. Le groupe aéroportuaire n’envisage cependant pas de supporter lui-même l’intégralité de cette charge fiscale. Au lieu de cela, il transférera une part importante du coût (75 %) aux compagnies aériennes à travers les redevances qu'elles versent au concessionnaire. Ces frais comprennent les paiements pour l'utilisation des installations aéroportuaires, telles que les pistes d'atterrissage et les places de stationnement des avions. Il en va de même pour les services, tels que les comptoirs d'enregistrement et d'embarquement et la gestion des bagages.

Au bout du compte, ce sont les passagers de ces compagnies qui seront mis à contribution. Cette nouvelle taxe sur les grands aéroports va finalement se répercuter sur les prix des billets d’avion. Cette augmentation s’ajoutera à celle de 14,3 % actée durant les sept premiers mois de l’année et à celle de 20 % opérée en 2022. Cependant, l'augmentation des tarifs due à la taxe sur les aéroports serait étalée sur une période de deux à trois ans. Cela a pour but de limiter son impact sur les compagnies aériennes et de respecter le principe de l'évolution des tarifs d'une année à l'autre, tel que prévu par la loi.

L'augmentation des prix des billets d'avion épargnera-t-elle les compagnies low-cost ?

Cette augmentation des prix des billets ne devrait pas affecter toutes les compagnies de la même manière. Air France exprime ses préoccupations à ce sujet dans un communiqué qui pointe du doigt des inégalités de concurrence : « Les compagnies étrangères comme Ryanair, qui desservent la France depuis des aéroports comme Beauvais, ne subiraient pas les effets de cette taxation ». Cette taxe pourrait également inciter certaines compagnies à changer de crémerie. Par exemple, à Lyon, où la concession est gérée par Vinci, les compagnies aériennes pourraient tout à fait opter pour desservir l'aéroport de Genève, situé à proximité, plutôt que de supporter des coûts plus élevés.

Pour rappel, un aéroport sert non seulement de lieu d'atterrissage, mais aussi de destination d'escale. Si les frais facturés par ADP deviennent dissuasifs, les compagnies aériennes opteront probablement pour des aéroports alternatifs pour leurs correspondances.

D'autre part, il faut noter que l’industrie aéronautique est responsable de 2,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour mettre les choses en perspective, la France ne représente que 1 % de ces dernières. Celles du seul transport aérien équivalent à 2,5 fois les émissions de la France. De plus, seulement 1 % de la population mondiale contribue à la moitié de la pollution de l’industrie aéronautique