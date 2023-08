La prime d’activité : comment obtenir cette aide en 2023

La prime d'activité est une prestation sociale qui complète les revenus des Français touchant moins de 1 787 euros par mois. Dès 2020, elle a été étendue aux étudiantes qui travaillent. Cette aide financière offerte par la Caisse d'allocations familiales (CAF) ou la MSA vise à soutenir les travailleurs modestes en France, notamment en ces conditions économiques difficiles.

Les conditions d'éligibilité à la prime d'activité

Ce complément de revenus est accordé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA), pour les exploitants et salariés agricoles. Mise en place le 1ᵉʳ janvier 2016, la prime d'activité a été créée pour remplacer le revenu de solidarité active (RSA) et la prime pour l'emploi (PPE). Elle a pour objectif d'encourager l'activité professionnelle en incitant les individus à reprendre un emploi. En fonction de son affiliation à la CAF ou à la MSA, la prime d'activité est remise sous certaines conditions.

Elle est accessible aux salariés, travailleurs indépendants et étudiants de plus de 18 ans qui résident en France de manière stable. Autrement dit, au moins 9 mois par an. Les personnes qui exercent une activité professionnelle ou qui ont accès à des indemnités de chômage partiel ou technique y sont également éligibles. Les étudiants et apprentis salariés percevant au moins 78% du SMIC peuvent aussi prétendre à cette aide.

Faire une demande et estimer ses droits

Pour bénéficier de la prime d'activité, il est possible de réaliser une simulation sur le site Internet de la CAF pour estimer le montant de l'aide auquel on peut prétendre en tant que travailleur. Le dossier sera ensuite soumis et examiné avant le versement mensuel de la prime.

À noter qu'il est nécessaire de déclarer ses revenus tous les trois mois pour que le montant de cette aide soit ajusté en fonction de ses ressources. La somme à verser de la prime d'activité étant déterminée en fonction des revenus du bénéficiaire ainsi que des ressources des membres de son foyer.

En cas d'hospitalisation, la prime sera divisée par deux bénéficiaires pour les célibataires sans personnes à charge. Il est à de noter que si le montant de la prime est inférieur à 15 euros, celle-ci ne sera pas versée. Pour les étudiants exerçant une activité professionnelle depuis 2020, ils peuvent toucher la prime d'activité sous certaines conditions..