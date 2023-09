Précarité : des présidents d’université réclament un revenu mensuel de 1 000 euros pour les étudiants

Partager sur : 27 Partages Facebook

La précarité que vivent les étudiants en France en préoccupe plus d'un. C'est notamment le cas du président de l'université de Strasbourg, Michel Deneken, et de treize autres présidents d'université qui ont soulevé cette problématique et ont lancé un appel pour instaurer « une allocation d'étude pour les étudiants ».

Michel Deneken, président de l'université de Strasbourg, accompagné de treize autres présidents d'université, pense que cette allocation pourrait augmenter la performance des étudiants dans leurs parcours universitaires, à l'image de ce qui a déjà été testé dans d'autres pays européens, tels que le Danemark, la Finlande, et les Pays-Bas.

Pourquoi remplacer les bourses par une allocation pour les étudiants ?

Le président de l'université de Strasbourg estime que les aides dont les étudiants bénéficient actuellement ne répondent pas aux besoins. En effet, nombreux sont les étudiants qui se retrouvent dans une situation de précarité ou qui sont contraints de trouver des jobs étudiants pour se prendre en charge. Cela impacte inévitablement leurs résultats académiques. La proposition des présidents d'université vise à offrir aux étudiants un revenu minimum similaire au Smic. « Nous pensons qu'un revenu minimum étudiant pourrait avoir des vertus pédagogiques et économiques », a déclaré Michel Deneken, mardi 19 septembre, sur Franceinfo.

Le président de l'université de Strasbourg est persuadé qu'un étudiant qui se sent en sécurité financière et qui n'est pas contraint de travailler en parallèle est plus performant et productif. Cette approche, appliquée dans d'autres pays européens, montre des résultats probants : un taux de réussite élevé et une obtention de diplôme accélérée. « Nous pensons que des jeunes libérés de cette épée de Damoclès qu’est le travail pour payer le loyer, pourraient être diplômés plus rapidement. Donc, on gagnerait en années de formation » argue-t-il.

Près d'un tiers d'étudiants bénéficiaires de bourses et d'allocations se trouvent en détresse financière. Le président affirme que cette situation se reflète dans leur « manque de motivation » et dans leurs résultats. Pour lui, cette aide ne serait pas une simple assistance. Elle permettra aux étudiants de devenir « des acteurs économiques, professionnels et culturels plus rapidement », en apprenant à gérer leur budget et à réussir leurs études.

L'autre aspect sombre de la précarité étudiante, selon Michel Deneken, est le risque de rendre l'université inaccessible aux personnes de classe moyenne. Il souligne que la majorité des étudiants universitaires sont des bacheliers : « Aujourd'hui, nous sommes dans une université où 80% des bacheliers et bachelières viennent chez nous », affirme-t-il. Pour lui, c'est un « contrat gagnant-gagnant » avec de multiples avantages, notamment l'égalité des chances pour l'accès à l'enseignement supérieur.