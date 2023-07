Plan de relance européen : quelle part pour l’économie française ?

Le Plan de relance européen a été pensé et conçu lors de la pandémie de Covid-19 dans le but de redonner du souffle aux économies des États membres de l'Union. Doté d'un budget de 750 milliards d'euros, ce plan prévoit essentiellement des aides accordées sous forme de subventions et de prêts aux États membres.

La FRR, principal instrument du Plan de relance européen

En effet, le Plan de relance européen a été mis en place pour soutenir l'activité économique des États membres de l'Union alors que la pandémie de Covid-19 battait son plein. Ce plan, d'une valeur de 750 milliards d'euros (806 milliards d'euros en prix de 2022), poursuit aujourd'hui sa mise en œuvre. Nombreux sont ainsi les États européens qui ont pu bénéficier des Fonds de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR). Ce fonds est le principal outil dudit plan de relance, en vue de soutenir l'activité économique. À titre d'exemple, la France a perçu 12,5 milliards d'euros grâce au dispositif de la FRR.

La FRR dispose d'un budget de 312,5 milliards qui est alloué de manière directe aux États membres. L'Espagne se place en tête des pays qui ont le plus bénéficié des aides de la FRR, selon les données de la Commission européenne, avec 77,2 milliards d'euros perçus. Elle est suivie de l'Italie, avec 69 milliards d'euros et de la France, avec 40,3 milliards d'euros. L'Allemagne et la Pologne se succèdent avec des subventions respectives de 28 milliards et 22,5 milliards d'euros.

En plus de la FRR, le Plan de relance européen prévoit l'octroi de prêts aux États membres de l'Union, et ce, à hauteur de 360 milliards d'euros. C'est ainsi que chaque État membre a la possibilité de demander, jusqu'à décembre 2023, un prêt d'un montant pouvant atteindre 6,8 % de son PIB.

Ici l'Europe - Les milliards du plan de relance européen, 3 ans après

➡️ https://t.co/yxxAJ5JFjT pic.twitter.com/I5oDogTfHI — FRANCE 24 Français (@France24_fr) June 23, 2023

Quelle est la démarche à suivre pour bénéficier des subventions ?

Au total, 22 des 27 États membres de l'Union européenne ont déjà perçu des aides du plan de relance. Seuls l’Irlande, la Hongrie, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède n'ont pas bénéficié de la moindre subvention. La Commission européenne commence par évaluer les besoins de chaque État membre, qui sont ensuite validés par le Conseil de l'Union. Elle verse ensuite un « préfinancement », à savoir une première tranche de l'aide d'un montant de 13 %. Pour bénéficier du reste des aides, chaque État doit en formuler la demande auprès de la Commission européenne.

Cette dernière vérifie que les fonds sont utilisés à bon escient, avant de débloquer une nouvelle tranche d'aides.Au total, 153 milliards d'euros ont ainsi déjà été déboursés. L'Italie a perçu 66,9 milliards d’euros, dont 37,9 milliards de prêts. L'Espagne a bénéficié de 37 milliards d'euros et la France de 12,5 milliards d'euros.