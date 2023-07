Paris sur le podium des villes où la bière coûte le plus cher

Paris est l’une des villes de l’Union européenne où la bière coûte le plus cher. C’est ce que révèle Numbeo dans une récente étude qui a regroupé les prix pratiqués sur les bières dans les capitales européennes et a établi un classement dans lequel Paris s’offre une place de choix.

Beaucoup de Français (et de touristes) se plaignent de la cherté des bières servies sur les terrasses parisiennes, et ils ont bien raison ! Et pour cause, Paris décroche la troisième place du podium des villes de l’Union européenne où il faut dépenser le plus pour une simple bière dans un bar. À noter que les plus chers de ces breuvages sont vendus dans les bas d’Helsinki, en Finlande, et de Copenhague, au Danemark.

Dans le détail, l’étude réalisée par le site Numbeo révèle que, à Paris, il faudra dépenser en moyenne 7 euros pour s’offrir une pinte de bière de marque nationale classique. De quoi exaspérer les amateurs de cette boisson, qui rappellent que, même dans la capitale anglaise, où la vie est réputée pour être très chère, les pintes sont servies à moindre prix dans de nombreux pubs.

Paris, troisième ville d’Europe où la bière coûte le plus cher

En Europe, le coût d'une bière locale peut considérablement fluctuer, allant du simple au quadruple. Par exemple, à Copenhague, le prix moyen est d'environ 7,40 euros, tandis qu'à Helsinki, une pinte coûte environ 8 euros. Cependant, il convient de noter que Reykjavik (Islande), Oslo (Norvège) et Genève (Suisse) ne sont pas incluses dans la zone euro, et donc leur économie présente certaines différences. Dans ces villes, les prix de la bière peuvent être encore plus élevés.

Les bières les moins chères d'Europe sont vendues en République Tchèque. En effet, les pintes sont proposées à seulement 2,30 euros à Prague. Il sera aussi possible d'en consommer au Portugal à un prix très attractif. Il faudra compter 2,5 euros la pinte en moyenne.

Pour rappel, Numbeo est une base de données en ligne collaborative qui fournit des informations sur le coût et les conditions de vie dans différentes villes et pays du monde. Les estimations qu’elle a fournies ont été recueillies et analysées grâce à des données provenant d'utilisateurs du monde entier. Numbeo est donc largement utilisé par les voyageurs, les expatriés, les chercheurs et les personnes souhaitant comparer les conditions de vie entre différentes localités.