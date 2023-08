Naturalisation : quelles sont les questions posées à un étranger en France ?

Afin d'obtenir la nationalité française, un ressortissant étranger doit passer par un processus de naturalisation. Ce dernier est ponctué par un entretien dont le but est de déterminer le degré d'intégration d'un candidat à la naturalisation à la société française. Outre le fait de résider légalement en France pendant une certaine durée, le demandeur doit également pouvoir prouver sa maitrise de la langue française et démontrer son respect des lois et des valeurs du pays.

« La France, son histoire et l’exercice de la citoyenneté »

Lorsqu'il obtient la nationalité française, un ressortissant étranger devient un citoyen français comme les autres. Il jouit alors de tous les droits et doit se soumettre à toutes les responsabilités qui en découlent. Pour ce faire, il doit passer, de manière préalable, un entretien en préfecture au cours duquel il devra répondre à plusieurs questions.

Le candidat doit, par ailleurs, justifier d'un niveau de langue française satisfaisant, d'une résidence légale en France au cours des années qui précédent sa demande et d'une situation professionnelle et matérielle convenable. Le processus de naturalisation s'achève alors par le passage d'un entretien en préfecture. Selon Le Parisien, ce dernier a pour objectif de s'assurer que le demandeur détient les connaissances nécessaires concernant « la France, son histoire et l’exercice de la citoyenneté ».

Il ne consiste pas en un examen noté. La Direction générale des étrangers en France (DGEF) assure à ce titre qu' « il n’y a pas un questionnaire type de culture générale utilisé lors de l’entretien en préfecture ». L'entretien a plutôt pour finalité d'estimer le degré d'intégration d'un candidat à la nationalité aux principes et valeurs de la République. La DGEF ajoute qu'il « n'est pas stéréotypé ».

L'entretien n'est donc pas une sorte de test de culture générale avec un score minimal à atteindre. « On ne demandera pas la même chose selon que l’intéressé a suivi ou pas des études supérieures, par exemple », explique la DGEF.

Un entretien de naturalisation en quatre parties

Un décret de 1993 définit quatre domaines distincts desquels relèvent les questions posées à un candidat lors de l'entretien. Ce dernier a alors pour but d'évaluer les connaissances du demandeur dans ces quatre domaines. Sont ainsi évalués la connaissance sommaire des principaux repères historiques de la France, l'exercice de la citoyenneté française, la position de la France en Europe et dans le monde, ainsi que la connaissance des institutions de la République.

Le Livret du citoyen permet aux demandeurs de se préparer à l'entretien. La DGEF précise que ce dernier illustre le niveau de connaissances nécessaire au passage de l'entretien préalable à l'obtention de la nationalité française. Des quiz du même type sont également disponibles en ligne, à l'image de celui proposé par Le Parisien. Ce questionnaire à choix multiple, basé sur un document du Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), couvre les différents domaines cités précédemment.

Notons qu'il existe une liste non exhaustive de questionnaires en ligne. La DGEF précise qu'elle n’en « examine jamais le contenu », mais reconnaît qu’ils « répondent sans doute à une attente du public de réassurance ».