Retraite : à quel mois faut-il partir pour maximiser sa pension ?

Si la date de départ à la retraite approche, il est conseillé d'effectuer certains calculs afin d'optimiser cette étape cruciale de la carrière professionnelle. Les démarches administratives associées au départ en retraite peuvent nécessiter une certaine anticipation. Une préparation adéquate pourrait optimiser le montant de la pension et offrir des avantages fiscaux. Le choix du mois de départ est également déterminant.

La réforme des retraites adoptée il y a quelques mois a fixé le départ à la retraite à l'âge de 62 ans et trois mois. Cette modification concerne tous les travailleurs qui sont nés après le 1ᵉʳ septembre 1961. Pour les personnes nées avant cette date, l'âge de départ demeure à 62 ans.

À compter de 2023, cet âge de départ de 62 ans et trois mois sera repoussé chaque année de trois mois. C'est ainsi qu'en 2030, les personnes nées en 1968 ne pourront pas mettre un terme leur carrière avant l'âge de 64 ans. Afin de maximiser le montant de sa pension, il faudra cependant bien choisir le mois de départ à la retraite.

Qui peut bénéficier d'un départ anticipé à la retraite ?

La réforme des retraites a prévu quelques cas particuliers qui pourront bénéficier d'un départ anticipé. Sous certaines conditions, certains travailleurs pourront, en effet, mettre un terme à leur carrière avant l'âge légal de départ. Parmi eux, on note :

Les travailleurs ayant débuté leur activité professionnelle avant l'âge de 20 ans et qui sont considérés comme ayant eu une carrière longue,

Les travailleurs ayant subi un accident du travail ou une maladie professionnelle et qui souffrent d'une incapacité permanente,

Les travailleurs qui ont mené leur activité professionnelle tout en étant handicapés,

À quel mois faut-il choisir de partir à la retraite afin de maximiser sa pension ?

Bénéficier d'une pension plus élevée suppose de bien choisir le moment de son départ. De ce fait, il peut être judicieux de décider de poursuivre son activité professionnelle pour quelques mois, même si le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension à taux plein est atteint.

C'est ainsi que le fait de partir à la retraite un 1ᵉʳ juillet ne permettra pas de valider plus de deux trimestres. Si l'on prend l'exemple d'un travailleur né le 28 mai et qui décide de prendre sa retraite un 1ᵉʳ juin, il ne validera ainsi qu'un trimestre. En revanche, s'il part le 1ᵉʳ juillet, il en valide deux. De même, s'il attend quelques mois de plus pour partir, il bénéficiera d'avantages fiscaux supplémentaires.