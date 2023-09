Météo- France : Le début du mois d’octobre sera marqué par des records de températures

2 Partages Facebook

Ce mois de septembre aura été l’un des plus chauds jamais enregistrés dans l’Hexagone, et ce week-end ne fera pas exception. Les prévisionnistes météo annoncent des températures records pour la saison, en raison d’un dôme de chaleur qui va se former sur la France ce week-end.

En effet, ce mois de septembre aura été extrêmement chaud. Selon les prévisions de La Chaîne Météo, il devrait devenir le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré en France depuis le début des relevés en 1900. Cette chaleur exceptionnelle est due à la circulation des anciennes tempêtes tropicales vers les îles britanniques, qui entraîne l'arrivée de masses d'air chaud en provenance de l'Atlantique Sud tropical. Ces dernières se réchauffent davantage en traversant le Maroc et l'Espagne avant d'atteindre la France. Bien que cette configuration météorologique soit courante pour la saison, elle persiste et provoque ainsi des anomalies de température exceptionnelles.

C’est dans ce contexte exceptionnel que le mercure devrait afficher des températures particulièrement élevées ce week-end. Ces dernières dépasseront celles d’un mois de juillet dans plusieurs villes. Dans le détail, suite au passage des dépressions sur les îles britanniques, un anticyclone se reformera au-dessus de la France ce week-end. Celui-ci sera associé à de hautes pressions en altitude qui agiront comme un couvercle, emprisonnant l'air chaud en dessous. En conséquence, les températures varieront généralement entre 25 et 30 °C, avec des pics atteignant 33 °C dans le sud-ouest.

Météo-France : un mois d'octobre qui s'annonce sous le signe de la chaleur

Dimanche, qui marquera le début du mois d'octobre, verra des températures élevées qui frôleront ou dépasseront les records enregistrés en septembre dans certaines régions du sud de la France. Par exemple, le record de 30,8 °C à Toulouse sera battu. Il en sera de même à Clermont-Ferrand qui a enregistré une température maximale de 29,7 °C et qui sera également dépassée dimanche. Bien que le record de 32,2 °C à Bordeaux soit approché, il ne sera probablement pas battu. À Paris, celui du 1ᵉʳ octobre 2011, ayant atteint les 29 °C, devrait rester inchangé.

On s’attend à ce que la situation persiste le lendemain, puisque les prévisions indiquent que lundi sera encore plus chaud, avec des températures qui seront d'environ 6 degrés au-dessus des moyennes de saison. Cette météo exceptionnelle qui s’est installée dans l’Hexagone durant tout le mois de septembre devrait caractériser une grande partie du mois d’octobre, selon Météo-France.