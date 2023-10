Météo-France : retour à des températures saisonnières ce mercredi, avant une nouvelle hausse

1 Partage Facebook

Le soleil va s’imposer ce mercredi 4 octobre, mais la fraîcheur reviendra et le thermomètre affichera des températures en accord avec les normales de saison indique Météo-France. Pour rappel, ce n’était pas le cas dans les prévisions météo des jours précédents, qui ont été marqués par des chaleurs estivales et des températures record pour la saison.

Si la pluie se fera relativement rare en France ce mercredi 4 octobre, la journée ne sera pas synonyme de soleil pour l'ensemble du pays. Les prévisions de Météo-France indiquent un retour à des conditions anticycloniques. La matinée sera marquée par la persistance de la grisaille, avec des bancs de brumes et de brouillards particulièrement présents de l'estuaire de la Garonne à l'Alsace. Toutefois, au fil de la journée, ces conditions s'estomperont progressivement pour laisser place à un ciel voilé par des nuages d'altitude. Malgré cette amélioration, des nuages bas persisteront sur les régions côtières de la Manche.

L’institut météorologique annonce, cependant, que les régions situées sous cette ligne connaîtront un ensoleillement abondant tout au long de la journée, avec un risque de développement de cumulus sur le paysage au cours de l'après-midi. La couverture nuageuse qui s'étend sur les pentes nord des Pyrénées, s'étendant jusqu'aux contreforts, commencera à se fragmenter dans une certaine mesure dans la matinée, facilitant ainsi une vue dégagée pour le reste de la journée. Cependant, le Mistral, qui peut atteindre les 70 km/h tôt le matin, connaîtra une légère diminution d'intensité au cours de la seconde moitié de la journée.

Météo-France : les températures repartiront à la hausse dans les prochains jours

S’agissant des températures, les minimales connaîtront une nette diminution sur une grande partie du nord du pays, oscillant entre 4 et 6 °C en Champagne et en Bourgogne, tandis qu'elles se situeront entre 6 et 9 °C dans les autres régions. Sur la façade atlantique, les minimales seront de 11 à 15 °C, et elles varieront de 12 à 19 °C au sud du 45ᵉ parallèle. En ce qui concerne les températures maximales, elles resteront globalement stables dans le tiers sud du pays. Elles se situent entre 24 et 27 °C, avec des valeurs allant jusqu'à 28 à 30 °C dans l'arrière-pays méditerranéen, tandis que dans les régions plus au nord, elles seront comprises entre 18 et 22 °C.

Le reste de la semaine devrait être bien ensoleillé et les températures repartiront de nouveau à la hausse au sud-ouest, annonçant un week-end aux couleurs de l'été, puisque les 30 °C pourraient être approchés jusque dans les régions du nord du pays. Il faudra donc être patient avant de voir un temps automnal s'installer en France.