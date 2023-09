Alerte pluies diluviennes et chutes neige à partir d’aujourd’hui : les départements sous surveillance

Partager sur : 316 Partages Facebook

Les ex-ouragans Lee et Margot ont entraîné une nouvelle dépression météorologique qui touche la France, en commençant par la Bretagne. Par ailleurs, une autre perturbation se formera en Méditerranée, avec le creusement d'une dépression entre les Baléares et la Catalogne. Cette dernière remontera ensuite vers la région PACA. Le résultat, dans les deux cas, sera significatif : on prévoit l'équivalent de deux à trois semaines de pluies dans les prochaines heures.

En effet, après une journée calme, les orages sont de retour dès ce mercredi 20 septembre. Météo-France signale l'approche d'un front froid et des précipitations importantes, atteignant parfois 30 à 50 mm sur le Finistère. Onze départements sont en vigilance pour des vents violents et des risques d'inondations : le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, la Loire-Atlantique, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Manche, le Calvados, l'Orne, la Seine-Maritime et l'Eure.

Au sud de la France, une dépression venant du golfe du Lion progresse depuis l'Espagne vers la région méditerranéenne. En début de soirée, on prévoit une intensification des pluies et des orages, s'étendant du Languedoc à la région PACA. Huit départements sont en alerte orange orages : l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse, et la Corse-du-Sud.

Après les pluies, retour de l’été en début de semaine prochaine

À partir de jeudi, les orages pourraient s'étendre sur une grande partie du territoire. Météo-France prévoit que le front froid associé à la dépression Lee balayera la France d'ouest en est, entraînant des pluies localement soutenues et un renforcement du vent. Les précipitations cumulées devraient être significatives, atteignant souvent de 10 à 20 mm et localement de 20 à 40 mm dans de nombreuses régions du pays.

En parallèle, les températures connaîtront une baisse. Le front pluvieux devrait quitter le pays par l'est vendredi. Le week-end pourrait voir le retour de conditions plus anticycloniques, avec une hausse des températures prévue pour dimanche. Par ailleurs, certains prévisionnistes indiquent que ce front froid pourrait même entraîner un retour de la neige en altitude dans les Alpes. Ainsi, trois semaines après une précédente chute de neige, les hauts sommets pourraient se couvrir de blanc avant le week-end, avant l'arrivée d'une nouvelle vague de chaleur prévue pour la semaine suivante.

Et pour cause, cette fin de semaine aura des airs d'automne, mais le début de semaine prochaine marquera le retour de l’été selon Météo-France. Cela en raison d'un anticyclone se déplaçant rapidement vers l'Europe centrale et qui entraînera un flux d'air chaud en France venant du sud au sud-ouest. Cette configuration météorologique fera remonter sur le pays une masse d'air chaud d'origine subtropicale, qui aura pour conséquence une nette augmentation des températures, atteignant des niveaux inhabituellement élevés pour une fin de septembre.