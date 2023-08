Payer moins pour son billet d’avion grâce au Skiplagging : astuce géniale ou frauduleuse ?

Le Skiplagging est une astuce de plus en plus répandue qui permet aux voyageurs de payer moins cher leur billet d'avion. Elle consiste, en quelque sorte, à tromper la compagnie aérienne, en réservant un voyage avec une escale, qui sera en réalité leur destination finale. Néanmoins, de plus en plus de compagnies interdisent cette pratique, en raison des pertes financières engendrées.

Une ruse pour faire des économies sur son billet d'avion

Les voyageurs utilisent une variété de tactiques créatives pour réduire le coût de leur billet d'avion. L'une des stratégies les plus modernes est le Skiplagging, qui implique d'ignorer l'escale. En fait, le passager réserve un vol avec escale et s'arrête à cette escale, sans continuer son voyage jusqu'à la destination initialement prévue pour la simple et bonne raison que sa destination finale était celle de l'escale. La raison en est qu'un vol avec correspondance peut parfois coûter moins cher qu'un vol direct vers la même destination.

Un exemple partagé par le Washington Post permet de mieux comprendre le procédé. Imaginons un voyageur qui veut aller de New York à Miami. Il découvre qu'un billet d'avion de New York à Orlando avec une escale à Miami coûte moins cher qu'un vol direct de New York à Miami. Donc, il choisit de prendre le vol pour Orlando. Mais au lieu de continuer jusqu'à Orlando, il s'arrête simplement à Miami, sa véritable destination.

Économies pour les voyageurs, pertes pour les compagnies aériennes

Le Skiplagging se démocratise de plus en plus parmi les voyageurs. Ce phénomène permet, certes, au voyageur de réaliser des économies, mais il met à mal les finances des compagnies aériennes. Celles-ci se retrouvent à vendre des billets moins chers, et à voler avec des sièges vides sur le second vol.

Une situation qui affecte également l'environnement, car, d'un point de vue écologique, faire circuler des avions à moitié vides est dévastateur. Par conséquent, de plus en plus de compagnies aériennes interdisent formellement ce genre de pratique. Elles procèdent à l'annulation du vol d'un passager pris en flagrant délit de Skiplagging et procèdent même au blocage de son programme de fidélité. Dans les cas les plus extrêmes, certains clients ont été poursuivis en justice.