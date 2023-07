Location Ile-de-France : les étudiants rencontrent plus de difficultés à trouver un toit

En Ile-de-France, la demande locative vient de connaître une montée en flèche. Selon l'analyse de la plateforme Bien'ici, la tension locative a augmenté de 71% au cours de cette dernière année. Une situation qui affecte particulièrement les étudiants à la recherche d'une location en région parisienne.

« Des appartements avec zéro fenêtre, qui dépassaient clairement le loyer maximum légal »

À Paris, les étudiants sont nombreux à se plaindre de la difficulté à trouver un logement décent à un prix correcte. C'est notamment le cas d'une jeune étudiante en droit de 23 ans, Ines Ben Allal, qui a tenu à faire part de son expérience avec la location en Ile-de-France. « J'ai vu des appartements avec zéro fenêtre, des qui dépassaient clairement le loyer maximum légal pour le quartier, mais ils s'en fichent. J'en ai eu où il y avait de la moisissure partout, mais ils s'en fichaient... », s'est-elle indignée.

Elle explique, par ailleurs, qu'elle n'est toujours pas parvenue à trouver un appartement après plus de soixante annonces de location consultées et une dizaine de visites.

Glamidy Noël, un jeune étudiant venu de Guadeloupe pour suivre des études d'infirmier, se retrouve dans la même situation. Il raconte qu'après avoir postulé une cinquantaine d'offre, il n'a reçu aucune réponse. « On a déjà nos inscriptions à gérer, la bourse à gérer, plus d'autres papiers administratifs, et en plus le stress de trouver un logement. Ça rajoute un stress et une pression sur tout ce qu'on a déjà à faire. », a-t-il confié.

La principale cause est la flambée des prix de l'immobilier

En France, notamment en région parisienne, la cherté du loyer est un fait qu'on ne peut ignorer. Néanmoins, si les salariés parviennent tant bien que mal à payer leur logement, la situation s'avère beaucoup plus complexe pour les étudiants. Et pour cause, leurs revenus sont relativement faibles, malgré les aides en vigueur, ce qui explique leur difficulté à trouver un appartement à louer.

De plus, la baisse de l'offre et la hausse des prix du loyer ne fait qu'empirer la situation. Selon le site Bien'ici, les offres de location ont chuté de 23 % en 2023 comparés à 2021. Au cours du mois de juin, connu pour être la période de l'année au cours de laquelle les logements se libèrent, le site PAP a constaté une chute de 17 % de l'offre.

Cette baisse a été suivie par une hausse de 15 % de la demande au cours du même mois. La raison ? Les taux des crédits immobiliers ont été revus à la hausse. Par conséquent, dans l'incapacité de devenir propriétaire, la plupart des citoyens optent pour la location, causant ainsi la baisse de l'offre.