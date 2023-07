Livret A : les Français épargnent « parce qu’ils ont peur de l’avenir »

Le livret A occupe l'actualité ces derniers jours. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, avait annoncé le 13 juillet que le taux de rémunération va rester stable à 3 %, mais uniquement pour 18 mois. Pour rappel, ce livret est utilisé par de nombreux Français pour épargner leur argent. La Caisse des dépôts a annoncé, le 21 juillet, une collecte record pour le Livret A au premier semestre de cette année. La question se pose donc sur l'engouement des Français à épargner autant.

Dans ce contexte économique difficile en France qui a vu le pouvoir d'achat reculer, les Français ont cessé de dépenser à tout va. En effet, ils gèrent leur argent avec beaucoup plus de prudence. L'économiste et directeur du Cercle de l’épargne, Philippe Crevel, a expliqué dans une interview accordée à franceinfo, ce samedi 22 juillet, le comportement des Français.

« Pour de l'argent de court terme, il n'y a pas mieux que le livret A »

L'expert affirme pour commencer que « Pour de l'argent de court terme, il n'y a pas mieux aujourd'hui que le livret A ». En effet, il a enregistré une collecte record au premier semestre 2023. Concrètement, le livret A connait un surplus de 25,84 milliards d'euros déposés dessus par rapport aux retraits effectués par les épargnants.

Concernant le taux du livret A, Philippe Crevel explique que, si les Français veulent un meilleur taux, ils n'ont qu'à « prendre des risques et aller sur des valeurs qui vont fluctuer en fonction des marchés ». Cependant, « les Français sont un peu réticents à prendre ce genre de risques » ajoute l'économiste.

Les Français épargnent « parce qu'ils ont peur de l'avenir »

Le livret A n'a jamais autant collecté que les six premiers mois de l'année, relève l'économiste qui indique que « les Français privilégient l'épargne sur la consommation. Depuis le début de l'année, à peu près 18 % du revenu des ménages est épargné et c'est le Livret A qui en bénéficie en premier parce que son taux de rémunération a été augmenté à trois reprises entre le 1er février 2022 et le 1er février 2023, avec un taux de 3 % ».

Pour les raisons qui poussent les Français à épargner, elles ont une relation avec les difficultés économiques que traverse la France. Les Français économisent « parce qu'ils ont peur de l'avenir. Il y a de l'anxiété sur la situation économique, sur le pouvoir d'achat. [Les Français se demandent] si demain [ils pourront] faire face à des dépenses qui pourraient coûter plus cher en raison de l'inflation, alors par précaution, ils épargnent », souligne l'économiste. Il ajoute que « tous les Français ne peuvent pas mettre de l'argent de côté. Les 20 % les plus modestes ont tendance à puiser dans leur épargne, quand il leur en reste. Ce sont surtout les 20 % les plus riches qui alimentent les Livrets A ».