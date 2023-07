Voici pourquoi vous ne devez pas liquider votre assurance-vie avant 8 ans

L’assurance-vie est un moyen d’épargne très prisé par les Français. Elle représente un bon moyen d’investissement et offre de nombreux avantages. Cependant, il est utile de connaître le mode de fonctionnement de ce produit afin de pouvoir en profiter pleinement. À titre d'exemple, il ne faut jamais liquider une assurance-vie avant huit ans.

En effet, si une assurance-vie est retirée avant, son souscripteur devra payer des pénalités plus ou moins élevées. Elle ne doit donc pas être perçue comme un placement à court ou moyen terme, mais plutôt comme un placement à long terme. Ce produit n’est, certes, pas le plus rentable du marché, mais il reste sûr, ce qui en fait un avantage de poids. Son taux d’intérêt tourne autour de 1%. Comparativement aux autres produits d'épargne, cela reste très peu, mais l’avantage de l’assurance-vie se verra après ces huit ans.

Et pour cause, il faudra attendre toutes ces années avant de bénéficier des avantages que présente l’assurance-vie, notamment en termes de fiscalité. Il faut savoir ainsi que retirer une assurance-vie après cette période d’existence n’engendrera aucun frais. En revanche, tel qu'il est susmentionné, si l’argent est retiré avant, les banques factureront des pénalités qui peuvent aller de 0,5% jusqu’à 4% de la somme retirée. Par conséquent, le meilleur moyen d’éviter ces pénalités est d’attendre.

Assurance-vie : des avantages fiscaux non négligeables

Par ailleurs, si une assurance-vie est liquidée après huit ans, le souscripteur peut bénéficier d’un abattement de 4600 euros par an sur la part d’intérêts retirés sur l’année en cours (selon les conditions signées avec sa banque). Il est multiplié par deux et atteindra donc les 9200 euros si l’on est en couple, ce qui est un atout non négligeable. De plus, il faut savoir que l’assurance-vie pèse 1842 milliards d’euros en France.

Elle permet à son titulaire de transmettre cette épargne à ses héritiers en cas de décès. Dans le détail, les fonds de l’assurance-vie peuvent être transmis à n’importe qui. En effet, ses règles diffèrent de celles établies par la loi en matière d’héritage. L’argent qui y est placé n’est pas bloqué, il peut être retiré à tout moment, mais comme indiqué plus haut, si le retrait se fait avant les huit ans, des pénalités plus ou moins conséquentes seront appliquées par la banque. L’un des aspects de cette épargne, qui est vu par certains comme un inconvénient, repose dans le fait que le souscripteur est obligé de placer chaque mois une somme d’argent.