La Russie s’empare de la filiale russe du groupe français Danone

Un décret signé par le président russe Vladimir Poutine et publié dimanche 16 juillet informe que l’État russe vient de prendre le contrôle de la filiale locale du groupe agroalimentaire français Danone, mais aussi du producteur de bière danois Carlsberg.

Alors que Danone et Carlsberg prévoyaient de se désengager du marché russe, des dizaines de milliers d’actions appartenant à Danone viennent d’être placées « temporairement » sous le contrôle de l’État russe. Le décret indique que Danone Russie a été placée sous la « gestion temporaire » de l'agence gouvernementale Rosimoushchestvo.

Dans le détail, le décret stipule que 83 292 493 000 actions de « Danone Russie », appartenant au groupe « Produits Laitiers Frais Est Europe », sont désormais sous le contrôle de l'État russe, et que 85 000 autres actions appartenant au groupe « Danone Trade » le sont également, conformément au même décret.

Le Groupe Danone a, de son côté, déclaré avoir pris acte du décret des autorités russes et qu’il étudiait actuellement la situation. Danone a également ajouté que cette décision n’avait pas d’impact sur ses objectifs financiers de l’année en cours et qu’il se prépare « à prendre les mesures nécessaires pour protéger ses droits et assurer la continuité des opérations de Danone Russie, dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, et en particulier de ses salariés ».

Danone annonce qu’il prendra les mesures nécessaires

Danone avait annoncé, en octobre dernier, qu'il cherchait un acquéreur pour ses activités en Russie. Dans le communiqué, l'entreprise avait déclaré que le processus de transfert du contrôle de ses activités se déroulait conformément au calendrier prévu. Cette décision russe intervient après que Moscou a déjà pris le contrôle des filiales russes de l'allemand Uniper et du finlandais Fortum, en avril dernier.

À l'époque, les autorités russes avaient prévenu que d'autres actifs occidentaux pourraient être saisis temporairement en réponse aux mesures prises à l'étranger contre des entreprises russes. Pour rappel, Danone propose en Russie une gamme de produits laitiers comprenant du lait et des yaourts sous différentes marques, telles que Danone, Danissimo ou Prostokvashino.

En 2010, le groupe avait acquis une participation de 57,5% dans Unimilk, le deuxième plus grand producteur russe de produits laitiers, possédant 21% de parts de marché et 25 usines. Depuis l'attaque de l'Ukraine par la Russie, le 24 février, et l'imposition des premières sanctions économiques par les pays occidentaux, de nombreuses entreprises multinationales ont choisi de quitter la Russie, tandis que d'autres ont suspendu leurs activités dans divers secteurs, tels que le pétrole, l'automobile et le luxe.