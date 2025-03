LEP : le pactole qui attend les souscripteurs ayant atteint ce plafonnement en 2023 !

Une bonne nouvelle attend les détenteurs du LEP la nuit du 31 décembre au 1ᵉʳ janvier. Avec un rendement historique, cette année se clôture en beauté pour ces épargnants privilégiés. En effet, les titulaires du Livret d’Épargne Populaire (LEP) qui ont atteint le plafond, toute l’année, vont bénéficier d’une rémunération particulière.

En octobre, le Livret d’Épargne Populaire a franchi une étape significative en dépassant les 10 millions de détenteurs, marquant ainsi « une percée historique ». Ce succès s’est également traduit par une collecte mensuelle considérable, avec pas moins de 4,77 milliards d’euros versés par les épargnants en octobre, comparé aux 800 millions d’euros du mois de septembre. Cette récolte de fonds phénoménale a boosté l’encours du livret à un niveau record de 63,8 milliards d’euros, avec une collecte annuelle de 15,87 milliards d’euros.

LEP : un rendement deux fois supérieur à celui du Livret A

Le Livret d’Épargne Populaire a gagné en attractivité depuis le 1ᵉʳ février 2023, affichant un rendement deux fois supérieur à celui du Livret A. Avec un taux de 6,1%, puis 6% depuis cette date, le LEP offre une rémunération bien plus avantageuse que son homologue qui se contente de 3%.

Le mois d’octobre a également été marqué par le passage du plafond du LEP de 7 700 à 10 000 euros. Cela a donc attiré 5 millions de détenteurs, ayant déjà atteint le plafond, qui ont ajouté jusqu’à 2 300 euros.

Des intérêts qui peuvent atteindre jusqu’à 500 euros sur un an, du jamais vu !

Pour les titulaires du LEP ayant saturé leur livret, la fin de l’année s’annonce de bonnes couleurs. Les intérêts acquis au cours des douze derniers mois seront versés dans la nuit du 31 décembre au 1ᵉʳ janvier, de quoi faire des heureux, notamment pour lever la tête après une addition de fête de fin d’année bien salée.

En effet, un détenteur au plafond de 7 700 euros depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, puis à 10 000 euros dès le 1ᵉʳ octobre se verra crédité de 490,5 euros nets d’impôts et de prélèvements sociaux à son réveil.

En comparaison avec d’autres placements garantis, tels que l’assurance-vie en fonds euros, il faudrait y avoir versé pas moins de 20 000 euros au cours de cette année, en plus d’être soumis aux prélèvements sociaux de 17,2% et à une fiscalité éventuelle, pour atteindre ce niveau d’intérêt souligne le site MoneyVox.

Il faut savoir que, cette année, le Livret d’Épargne Populaire a enregistré l’un des rendements les plus élevés de son histoire, remontant à 1987 pour atteindre un taux supérieur à 6%. Les épargnants au plafond depuis plusieurs années profiteront d’une année encore plus lucrative, avec des intérêts générés par d’autres plus anciens.