Le Livret A, comptes à terme ou super livrets ? Où placer 100 000 euros en 2023 ?

Les produits d'épargne en France sont de plus en plus nombreux, ce qui rend parfois le choix complexe. Entre le Livret A, les produits structurés, les fonds en euros ou encore les livrets bancaires, moult solutions s'offrent aux épargnants pour un placement de 100 000 euros avec peu de risques.

Livret A : placement à risque zéro

On ne présente plus le Livret A, détenu par plus de 81 % des Français. Avec un taux de risque quasi inexistant et une récente hausse de son taux de rémunération, il s'agit d'un produit d'épargne à privilégier, notamment pour un placement de 100 000 euros. De plus, l'épargne récoltée via ce livret est accessible à tout moment et bénéficie d'une exonération d'impôts.

Une autre option intéressante pour investir 100 000 euros est le compte à terme. Il s'agit d'une solution également fiable qui revient, en quelque sorte, à prêter de l'argent à sa propre banque pour une période pouvant varier de 3 mois à 5 ans. En échange, l'épargnant perçoit des intérêts dont le taux dépend de la durée du placement. Par exemple, pour un placement d'une durée de 12 mois, le taux d'intérêt pourrait être de 3%. Le bémol de cette option d'épargne réside dans le fait que les fonds ne seront pas accessibles avant la fin de la période d'immobilisation fixée.

Un autre placement à considérer est le livret bancaire, qui a récemment vu une hausse de son taux d'intérêt. Les « super livrets », une variante du livret bancaire offrant des taux d'intérêt promotionnels, font également leur retour sur le marché. Par exemple, Fortuneo propose un taux boosté de 5% pour les quatre premiers mois de placement. Cependant, ce type de placement peut être moins avantageux que le Livret A, en raison de l'application de la flat tax de 30%.

Enfin, l'autre option à explorer, ce sont les fonds en euros des contrats d'assurance-vie, dont le rendement devrait atteindre 2,5% d'ici la fin de l'année 2023.

Des placements plus risqués, mais très fructueux

Pour les épargnants prêts à prendre un certain niveau de risque, les produits structurés seraient une option intéressante. Également connus sous le nom de fonds à formule, ces produits d'épargne sont de retour et offrent un taux de rendement de 5 à 12% par an. Autre avantage de ce placement : l'épargnant aura droit à une garantie capital, ce qui permet de minimiser les risques.

En outre, les produits structurés ne sont pas les seuls à marquer leur retour en 2023. Les fonds obligataires font également une réapparition après une longue période d'absence. Ces fonds offrent un rendement oscillant entre 4% et 6%, sans garantie sur le capital investi. Néanmoins, ils présentent l'avantage d'une volatilité relativement faible par rapport aux marchés d'actions.

Enfin, les SCPI représentent également une option d'investissement judicieuse pour un capital de 100 000 euros. Cependant, ce produit n'est pas sans risque. La hausse des coûts des prêts immobiliers a entraîné une chute significative de la valeur des parts en SCPI. Cependant, certaines SCPI récentes, comme Novaxia Neo, restent attrayantes avec un taux de rendement de 6%.