CAF : comment demander l’allocation éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ?

Partager sur : 36 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

L'allocation d’éducation de l'enfant handicapé (AEEH) est une aide financière mensuelle qui assure une partie de la prise en charge de l'enfant en situation d'invalidité. Néanmoins, pour profiter de ce dispositif, il est nécessaire de satisfaire quelques critères et d'effectuer certaines démarches.

Avant d'aborder les démarches de demande de l'allocation éducation de l'enfant handicapé (AEEH), il est important de connaître les critères d'éligibilité. La première condition concerne l'âge de l'enfant, qui ne doit pas dépasser 20 ans. Au-delà, il sera considéré comme adulte et devra prétendre à la place l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Autre critère : l'enfant doit être à 80% d'incapacité au moins. Toutefois, si le taux est de 59 à 79%, il peut être accepté s'il est suivi dans un établissement spécialisé. À noter que le taux d'invalidité est évalué par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Autre condition : l'enfant devra résider la majeure partie de l'année en France.

Une fois l'éligibilité vérifiée, il est possible de commencer les démarches administratives. La première étape consiste à remplir le formulaire Cerfa n°15692*01 qu'on retrouve sur le site de la MSA ou de la CAF. Ce formulaire devra être accompagné d'autres pièces justificatives, à savoir la carte d'identité, un certificat de domiciliation et un certificat médical de l'enfant, établi par un médecin agréé. Le dossier devra ensuite entre transféré à Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de son département. Cette institution procédera à l'évaluation du dossier, puis communiquera ses résultats à la CDAPH, l'institution à laquelle il revient d'approuver ou de refuser la demande d'allocation.

Le versement de l'allocation éducation de l'enfant handicapée (AEEH)

Concernant le montant de l'allocation éducation de l'enfant handicapé, il varie en fonction de plusieurs facteurs, à commencer par le degré de gravité de l'état de santé de l'enfant. Son calcul se réfère également aux revenus des parents, ainsi qu'aux besoins spécifiques de l'enfant handicapé. Actuellement, le montant de base de l'AEEH s'élève à 142,70 euros. Toutefois, une majoration est possible si les besoins de l'enfant sont importants.

Après l'acceptation de la demande d'aide, le versement est assuré par la CAF ou par la MSA. Cette aide est cumulable avec d'autres allocations, à l'instar de la prestation de compensation du handicap (PCH). Pour les enfants ayant un taux d'incapacité de 80% et plus, la durée de versement est de 3 à 5 ans. Elle peut être indéfinie dans certains cas. Néanmoins, en ce qui concerne les bénéficiaires dont le taux d'invalidité oscille entre 59 et 79%, la durée d'attribution dure de 2 à 5 ans.