La dynamique de croissance ralentit en Europe (Commission européenne )

Partager sur : 48 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

Le continent européen n'est plus la locomotive de croissance d'antan. Il traverse actuellement une conjoncture très difficile, marquée par le recul de la croissance et l'installation de l'inflation. La Commission européenne confirme cette mauvaise phase dans ses prévisions économiques de l'été 2023.

Dans son rapport présenté ce lundi 11 septembre, la Commission européenne confirme les prévisions des autres institutions financières et experts dans le domaine : « L'économie de l'UE continue de croître, bien que plus lentement », affirme-t-elle, soulignant que « dans ces prévisions, la croissance de l'économie de l'UE est revue à la baisse et passe à 0,8 % en 2023, contre 1 % annoncé dans les prévisions du printemps, et à 1,4 % en 2024, contre 1,7 %. Il en va de même pour la croissance de la zone euro, qui s'affiche à 0,8 % en 2023 (contre 1,1 %) et à 1,3 % en 2024 (contre 1,6 %) ».

Le rapport de la Commission européenne indique donc que « les données les plus récentes confirment que l'activité économique dans l'UE a été modérée au cours du premier semestre de 2023 en raison des chocs considérables que l'UE a subis ». Ce recul de la croissance, la CE l'explique par la « faiblesse de la demande intérieure, en particulier de la consommation », ce qui montre que « les prix à la consommation élevés et toujours en hausse pour la plupart des biens et services pèsent plus lourdement qu'annoncé dans les prévisions du printemps ».

La croissance ralentit, l'inflation aussi

Le rapport en question ajoute qu'en « dépit de la baisse des prix de l'énergie et de la vigueur exceptionnelle du marché du travail, qui a enregistré des taux de chômage historiquement bas, de la poursuite de l'expansion de l'emploi et de la hausse des salaires. Dans le même temps, le fort ralentissement de l'octroi de crédits bancaires à l'économie montre que le resserrement de la politique monétaire se matérialise dans l'économie ». « Les indicateurs affichent à présent un ralentissement de l'activité économique au cours de l'été et des mois à venir, illustré par un affaiblissement continu de l'industrie et une atténuation de la dynamique des services, malgré une saison touristique remarquable dans de nombreuses régions d'Europe », explique encore la Commission européenne.

Pour l'avenir, la CE prévoit « le ralentissement de la croissance dans l'UE devrait perdurer en 2024 et les effets d'une politique monétaire stricte devraient continuer à freiner l'activité économique. Toutefois, un léger rebond de la croissance est prévu l'année prochaine, car l'inflation devrait continuer de diminuer, le marché du travail devrait rester solide et les revenus réels devraient se redresser progressivement ».

Ainsi, l'économie européenne va mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'inflation devrait continuer de diminuer. « Dans l'UE, l'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) devrait désormais atteindre 6,5 % en 2023 (contre 6,7 % au printemps) et 3,2 % en 2024 (contre 3,1 %). Dans la zone euro, l'inflation devrait s'établir à 5,6 % en 2023 (contre 5,8 %) et à 2,9 % en 2024 (contre 2,8 %) », précise ladite commission dans son document.

Plus concrètement, la hausse des prix a continué de reculer au cours du premier semestre de 2023 en raison de la baisse des cours de l'énergie et du relâchement des tensions inflationnistes exercées par les produits alimentaires et industriels, souligne le rapport. « Dans la zone euro, elle a atteint 5,3 % en juillet, soit exactement la moitié du pic de 10,6 % enregistré en octobre 2022, et elle est restée stable en août », ajoute ce rapport qui reste optimiste sur la continuité de la courbe baissière de l'inflation en Europe