Carte vitale dématérialisée : quels sont les départements concernés ?

La carte vitale est désormais disponible sur smartphone. Une petite révolution que le gouvernement avait annoncée il y a plusieurs années, et qui permettra d'accéder aux nombreux services de l’Assurance Maladie via l’application qu’il sera possible de télécharger sur Android et iOS.

La carte vitale physique continuera d’exister, mais une alternative numérique bien plus pratique a vu le jour pour permettre aux assurés de l’avoir en poche où qu’ils se trouvent. Ce nouvel outil permettra, entre autres, d'accéder à la facturation Sesam Vitale, et aux téléservices intégrés de l’assurance maladie obligatoire (AMO). Il permettra aussi aux pharmaciens d'accéder au dossier pharmaceutique. Il faut savoir cependant que l’application est toujours en phase d'expérimentation.

Les personnes éligibles pour l’heure sont celles assurées dans ces huit départements : Alpes-Maritimes, Loire-Atlantique, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe et Seine-Maritime. Par ailleurs, pour pouvoir utiliser l'application, il faut être âgé de plus de 16 ans, ne pas être sous tutelle et disposer, bien sûr, disposer d’un smartphone Android 12 ou iOS 7 au minimum.

La première chose à faire est de télécharger depuis le Play Store ou l'AppStore l'application. Cinq étapes sont ensuite proposées : après avoir accepté les conditions générales d'utilisation de l'appli, il faudra se munir de la carte vitale et d'une carte d'identité ou d'un passeport français, scanner le numéro de sécurité sociale avec l'appareil photo du smartphone ou le saisir manuellement. Si l'on n'est pas assuré dans l'un des huit départements susmentionnés, on s'arrêtera à cette étape. Sinon, on en fera de même avec sa pièce d'identité. Une fois la demande d’activation faite, il faudra attendre la validation des services de l'Assurance Maladie. L’opération ne sera pas instantanée.

Quelles fonctionnalités offre l’application carte vitale ?

Pour utiliser les données contenues dans cette carte vitale dématérialisée, les professionnels de santé pourront lire le QR code affiché sur l’application carte vitale ou utiliser un lecteur d’empreintes NFC, sur lequel l’utilisateur va poser son smartphone. L'application de la carte vitale offre un niveau de sécurité équivalent à celui de la carte physique.

Les seules informations stockées dans l'application sont le nom, le ou les prénoms, le genre ou le sexe, la qualité (ayant droit, enfant, etc.) et l'organisme d'assurance obligatoire auquel l'utilisateur est rattaché. Pour chaque utilisation de l'application, une double authentification est requise : à la fois par le smartphone de l'assuré et par un code secret personnel.

L'application donne un accès direct aux reçus des dépenses de soins, lesquels se téléchargent automatiquement dès l'ouverture de l'application, et ce, jusqu'à 7 jours après la consultation. Au-delà de ce délai, ces reçus deviennent inaccessibles. Une fois téléchargés, ils restent consultables sans limite de temps. Dans une future mise à jour, l'application permettra de confier temporairement son utilisation à une personne de confiance, comme les grands-parents en charge de la garde des enfants, tout en garantissant une identification sécurisée pour accéder à d'autres services numériques de santé.