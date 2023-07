JO 2024 : quand trouver un appartement sur Airbnb devient un défi à Paris

Selon les statistiques partagées par Airbnb, les recherches d'appartement en région parisienne pour la période des Jeux Olympiques explosent. Bien que la compétition se déroule l'an prochain, soit en 2024, les supporters commencent déjà les prospections pour trouver un logement avant le début des épreuves.

Airbnb annonce une hausse de 30% sur les recherches de logement pour la période des JO

Les supporters des JO commencent déjà à préparer leur arrivée en Île-de-France pour assister à cet événement tant attendu. C'est ce que confirme la plateforme de location Airbnb, qui a constaté une hausse de 30% de la recherche d'hébergement pour la période des JO au cours de ce trimestre, comparé aux deux précédents.

Toujours selon la plateforme de location de logement, les zones les plus visées se situent en Île-de-France. En tête de liste, on trouve le 18ᵉ arrondissement, qui est le plus convoité par les supporters, puis le 15ᵉ et le 11ᵉ.

Néanmoins, il faut savoir que Paris n'est pas la seule destination touchée par ce pic de demande locative. D'autres supporters ont préféré se tourner vers d'autres régions situées en dehors de la capitale, auprès desquels se tiendront certaines épreuves de la compétition des Jeux Olympiques de 2024.

D'autres communes touchées par l'explosion des recherches de logement

Outre la capitale française, cette augmentation de la recherche de logement sur Airbnb concerne également d'autres régions. Il s'agit, en l'occurrence, de Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne), qui ne se situe pas loin du stade nautique où se dérouleront les épreuves du canoë-kayak, ainsi que celles de l'aviron.

Il en va de même pour la région du Bourget (Seine-Saint-Denis) qui apparait trois fois plus dans les recherches d'Airbnb ce mois si comparé aux mois de janvier et mars. Et pour cause, cette commune se situe près du site d'escalade. Par ailleurs, on constate l'engouement des supporters pour d'autres communes, à l'instar de Montreuil, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ou encore Saint-Ouen. Celles-ci, étant situées aux alentours de la capitale.

Par ailleurs, si cette forte demande de logement inquiète les supporters, confrontés à la difficulté de trouver un hébergement lors des JO, la situation semble ravir le directeur d'Airbnb, Emmanuel Marill. « Les annonces proposées sur Airbnb sont plus dispersées que jamais et avec Paris 2024 à l’horizon, nous contribuons à répandre les retombées positives du tourisme à des destinations nouvelles, y compris au sein de nombreuses communes ne disposant pas d’offres hôtelières. », se réjouit-il.