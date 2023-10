Investir et épargner dans l’argent en 2023 : pourquoi est-ce une démarche intelligente ?

1 Partage Facebook

L'argent est un métal précieux qui suscite de plus en plus l'intérêt des investisseurs, tous profils confondus. Dans ce dossier, nous découvrirons pourquoi le fait de l'intégrer dans son portefeuille d'investissement représente une démarche intelligente.

Pourquoi l’investissement dans l’argent est-il une excellente option pour 2023 ?

Au même titre que l'or et la platine, l'argent constitue est un actif refuge permettant à un investisseur de se protéger contre les risques liés aux crises économiques, à l'inflation ainsi qu'aux tensions géopolitiques. Ce métal précieux tend effectivement à conserver sa valeur de turbulences, contrairement aux monnaies fiduciaires qui peuvent se déprécier. Il faut aussi savoir que l'argent bénéficie de nos jours d'une demande de plus en plus accrue, tant du côté des industriels que des investisseurs.

Cette matière est effectivement utilisée dans de multiples secteurs, à l'instar de la médecine, de l'électronique, des énergies renouvelables, de la photographie, de l'automobile… Il se révèle donc indispensable à la croissance économique et à la transition écologique. C'est de surcroît un actif tangible dans le sens où l'on peut le toucher et le voir, contrairement aux crypto-monnaies par exemple. Il confère de ce fait un certain sentiment de contrôle et de sécurité que de nombreux investisseurs apprécient.

En raison de sa grande volatilité et de sa forte sensibilité aux variations du marché, l'argent peut offrir des opportunités de gains élevés en cas de hausse du cours. Le même actif est aussi intéressant dans le cadre d'une stratégie de diversification de portefeuille. Il peut minimiser les risques auxquels font face les investisseurs, sans pour autant porter atteinte à la rentabilité espérée.

Le marché actuel et comment l’argent a pris de la valeur récemment

À la différence des actifs financiers classiques, l'argent physique ne s'échange pas sur une place boursière, mais sur d'immenses marchés mondiaux de gré à gré, appelés marchés OTC (Over-the-Counter) en anglais. Il est aussi possible de faire l'acquisition ou de vendre des actifs financiers dérivés adossés au même métal précieux, lesquels sont cotés sur des places boursières.

La cotation officielle de l'argent est indexée par la LBMA (London Bullion Market Association) et sa détermination s'effectue tous les jours au moyen de deux « fixing ». Chacun de ces derniers s'opère bien sûr à partir de la confrontation de la demande et de l'offre. Le cours qui résulte de ces fixing est libellé en euro et en dollar. Il est exprimé en once, et non au kilogramme ou au gramme. Il correspond plus précisément à la valeur de 31,10 g d'argent.

Si la cotation officielle du même actif suit celle de l'or, elle est beaucoup plus volatile. Ainsi, avant de vous lancer dans l'investissement, renseignez-vous sur le cours de l'argent en temps réel en créant de préférence un compte adossé au cours officiel de cet actif spécifique. Un tel compte vous permet d'être au fait des variations dont fait l'objet la cotation et de convertir instantanément votre argent en grammes d'argent respectant la norme « good delivery ». Cette norme garantit les bonnes pratiques autour de la fabrication, l'origine et la qualité des lingots. L'acquisition se réalise sûrement au bon prix et hors système bancaire.

Quoi qu'il en soit, l'argent a pris de la valeur récemment pour de multiples raisons. Ce métal précieux est qualifié d'actif refuge et permettant, à ce titre, aux investisseurs de se protéger contre la perte de pouvoir d'achat des monnaies fiduciaires. Il bénéficie alors d'un engouement croissant de la part des personnes qui veulent sécuriser et faire fructifier leur argent. Il faut aussi préciser que lorsque les taux d'intérêt évoluent à la baisse, le même actif devient plus attractif puisqu'il offre un potentiel de rentabilité intéressant.

L'autre raison qui explique le gain de valeur dont l'argent fait l'objet est la hausse exponentielle de la demande industrielle. Selon certains experts, cette demande pourrait atteindre 2 milliards d'onces dans les décennies à venir. Cette hausse est surtout liée à la révolution numérique et à la transition écologique. L'argent est utilisé massivement dans les véhicules électriques, dans la fabrication de panneaux solaires et dans les technologies de la 5G.

Les différentes façons d’investir dans l’argent

Il existe de multiples manières d'investir dans l'argent. Citons en premier lieu l'acquisition de lingots ou de pièces, une méthode simple et directe pour détenir de l'argent physique. L'investisseur doit en l'occurrence être très attentif à la provenance et à la qualité des produits achetés, de même qu'à leur fiscalité et à leur stockage. On note ensuite l'achat de trackers ou de certificats. Ce sont plus exactement des produits financiers qui répliquent la cotation du métal précieux, sans nécessiter sa détention physique. Ces actifs se révèlent moins coûteux tout en étant plus pratiques que l'argent physique. Toutefois, ils présentent un risque de contrepartie au cas où l'émetteur ferait faillite.

Les options ou les contrats à terme sont quant à eux des produits dérivés permettant la spéculation sur la baisse ou sur la hausse de la cotation de l'argent avec un effet de levier. Ces actifs sont plus complexes et plus risqués que les précédents, mais ont un potentiel de gains plus important. Il est aussi possible de faire l'acquisition d'actions de sociétés minières. En clair, il est question d'investir dans des entités dont l'activité s'articule autour de l'extraction et de la transformation de l'argent. Ces entreprises sont exposées aux fluctuations du cours du métal précieux, mais également à d'autres facteurs comme la croissance, la réglementation, la concurrence ou la rentabilité.

Quelques conseils pour commencer à investir et à épargner dans l’argent

Vous devez dans un premier temps définir votre profil d'investisseur, votre tolérance au risque, votre objectif en termes d'argent et votre horizon de placement. En ayant connaissance de ces informations, vous pourrez déterminer facilement et en toute connaissance de cause le véhicule d'investissement le plus adapté à votre situation. Il y a lieu ensuite d'établir un plan financier aussi réaliste que solide. Déterminez combien vous souhaitez investir et à quelle fréquence vous allez le faire tout en vous assurant de disposer d'un budget adéquat pour couvrir vos besoins quotidiens.

Pensez en outre à diversifier votre portefeuille. L'argent peut être un investissement intéressant, mais vous devez vous abstenir de mettre tous vos œufs dans le même panier. En équilibrant votre portefeuille avec d'autres actifs, vous pouvez vous donner les moyens de réduire les risques et de profiter des opportunités du marché.

Il est aussi conseillé de vous informer régulièrement sur l'évolution de la cotation officielle de l'argent, mais également sur les différents facteurs qui l'influencent (demande, offre, dollar, événements géopolitiques…). Ainsi, vous pourrez anticiper les tendances et prendre les bonnes décisions. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez faire le choix de vous faire assister par un conseiller en gestion de patrimoine. Ce professionnel pluridisciplinaire est à même de vous aider à optimiser votre stratégie d'investissement et à optimiser votre fiscalité.

Comment le cours de l’argent va-t-il évoluer dans les années à venir ?

Prédire l'évolution future du cours de l'argent est une tâche très complexe. Il existe cependant certains facteurs qui indiquent que la valeur de ce métal précieux pourrait continuer à augmenter. La demande croissante dans l'industrie technologique et dans la transition écologique est autant de facteurs qui pourraient soutenir une hausse des prix de l'argent. La raréfaction de l'offre, l'instabilité économique mondiale et l'intérêt des investisseurs pour les métaux précieux influencent aussi cette potentielle hausse.

Il est cependant important de préciser que le marché est soumis à de fortes fluctuations. De fait, il peut y avoir des périodes de baisse. Tout investisseur doit de ce fait prendre une approche à long terme et diversifier le plus possible son portefeuille afin de minimiser les risques.