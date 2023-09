Inflation et bas salaires : faut-il conditionner les aides aux entreprises ?

Partager sur : 1 Partage Facebook

Avec l'inflation qui sévit dans l'Hexagone, une augmentation des salaires ne serait pas de refus. Faute de pouvoir augmenter le Smic, une députée du parti Renaissance propose le conditionnement des aides aux entreprises. Cette solution pourrait améliorer le pouvoir d'achat des salariés rémunérés au bas salaire.

Ouverture du débat sur le conditionnement des aides aux entreprises

Le mardi 5 septembre, Astrid Panosyan-Bouvet, députée Renaissance et ancienne conseillère du président de la République Emmanuel Macron, a ouvert le débat sur le conditionnement des aides aux entreprises. Cette question sera au cœur des discussions du gouvernement cet automne. Selon la députée, le chef de l'État aurait donné son accord pour organiser une conférence « sur les carrières et les branches situées sous le salaire minimum ».

« Les salaires sont bien la clé de voûte de la reconnaissance du travail et de la capacité à se projeter », argumente l'élue de Paris dans une tribune parue dans le journal Le Monde, le 5 septembre. « Le Smic a vocation à être un niveau d'entrée dans la vie active, pas la rémunération d'une carrière complète. Or, le problème des bas salaires est qu'ils s'assimilent à un "plancher collant" — d'après les termes du cercle de réflexion Terra Nova en 2022 —, où les travailleurs se retrouvent coincés pendant des années, voire des décennies », déplore-t-elle. .

Bruno Le Maire contre l'élargissement de la conférence sociale sur les salaires

Par ailleurs , la proposition d'élargissement de la conférence sociale pour tous les salaires a récolté le niet du ministre de l'Économie. En effet, Bruno Le Maire, interrogé par BFM TV le 3 septembre, estime que les conséquences d'une telle décision risquent d'être désastreuses. « Si vous décidez d'augmenter tous les salaires, il y avait une proposition qui était d'indexer les salaires sur l'inflation. Ça a l'air juste (...) mais cela va renchérir le coût du travail pour des entreprises qui vont dire 'je ne peux pas suivre, je n'ai pas les moyens, je licencie', on va perdre des emplois », a-t-il expliqué.

« Deuxième conséquence, on l'a connu pendant les années 70. Les salaires étaient indexés sur l'inflation, les entreprises qui ne peuvent pas amortir ce coût supplémentaire augmentent le coût de leurs produits, on ne se sort pas de l'inflation et on se paie 10 années d'inflation », a-t-il insisté.

Toutefois, le ministre de l'Économie a tenu à préciser que la conférence sociale est nécessaire pour régler certains problèmes majeurs. « Le premier problème est le nombre de branches dans lesquelles le salaire de référence est sous le Smic. C'est inacceptable. La deuxième question est celle des trappes à bas salaire ou la smicardisation qui résulte des allégements de charges » a-t-il précisé.