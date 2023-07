Impôts : découvrez les avantages fiscaux méconnus des plus de 60 ans

Les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent bénéficier de plusieurs avantages fiscaux dont beaucoup ignorent l'existence. Il existe, en effet, de nombreuses réductions d'impôts méconnues qui permettent d'alléger considérablement les dépenses et de faciliter le quotidien de cette tranche d’âge, qui déjà a du mal à faire face à la cherté de la vie. Aucun aspect de la vie quotidienne des personnes âgées ayant été négligé, il est important de bien s’informer afin de prendre connaissance de toutes les aides dont on pourrait bénéficier.

Ces niches fiscales peuvent représenter un avantage non négligeable pour les seniors. Il est ainsi possible aux personnes âgées qui emploient des aides à domicile de bénéficier de deux aides majeures. La première étant une exonération de cotisations sur la rémunération du salarié. Cette aide permettra ainsi au ménage de faire une économie significative. La seconde aide se présente sous la forme d'un crédit d’impôt couvrant 50% des dépenses destinées à l’assistance. Ce crédit prend en compte l’entretien du logement, les travaux ménagers ainsi que les différents éléments qui contribuent à garantir une bonne qualité de vie aux seniors.

Quelles réductions d'impôts pour l’hébergement en Ehpad ?

La vie en Ehpad peut entraîner des coûts substantiels pour les personnes âgées. C’est pour cela qu’il existe une réduction d'impôts pour alléger les frais d'hébergement. Cette disposition fiscale représente 25% des dépenses, avec un plafond de 10 000 euros par an. Cela peut être un véritable poids financier en moins pour de nombreuses familles. L'adaptation du domicile est une autre préoccupation majeure pour les personnes âgées.

Si vous avez effectué des travaux d'équipement pour faciliter l'autonomie des seniors, un crédit d'impôt est à votre disposition. Parmi les dépenses éligibles, on compte des travaux sanitaires, tels que l'installation d'une cabine de douche, ou des équipements d'adaptation comme un monte-escalier.

Les seniors aux revenus modestes bénéficient d'exonérations et d'abattements fiscaux importants pour préserver leur situation financière. Un abattement spécifique est prévu pour ceux dont les revenus n'excèdent pas 16 410 euros en 2022, leur permettant de déduire jusqu'à 2 620 euros d'impôts. Cette mesure a un impact significatif sur leur pouvoir d'achat. Ces mesures visent à soutenir les seniors à faibles revenus, leur offrant ainsi une meilleure qualité de vie et une plus grande sécurité financière. Elles témoignent de l'engagement de l'État envers cette catégorie de la population, en promouvant une société solidaire et inclusive où chacun peut envisager sa retraite avec sérénité.