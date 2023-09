Immobilier : la construction d’une nouvelle maison bientôt impossible en France ?

Partager sur : 41 Partages Facebook

L'acquisition d'un terrain pour y construire une maison deviendra un projet difficile à réaliser pour beaucoup de Français en raison d'une mesure gouvernementale contraignante. Celle-ci provoque non seulement une hausse des prix, mais aussi la réduction des surfaces à bâtir.

Les frais de construction d'une maison atteignent des sommets

D'après un sondage réalisé par Century 21, près de 80% des Français rêvent de construire leur propre maison. Un rêve qui s'éloigne de plus en plus, en raison de la cherté des matériaux de construction et de la main-d'œuvre, mais aussi de la hausse des prix des parcelles de terrain. Celles-ci représentent en moyenne 31% du prix d'acquisition d'une maison, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique de 2021. De nombreux acheteurs potentiels l'ignorent, mais c'est à cause du montant exorbitant des terrains que les biens immobiliers sont de plus en plus chers.

Une situation qui risque de persister dans le temps et même d'empirer à l'avenir, avertissent plusieurs experts, rendant le rêve de construire sa propre maison de moins en moins accessible pour la classe moyenne. Le coût du m² d'une parcelle de terrain est à 90 euros en moyenne en France. En Île-de-France, il peut grimper à 233 euros, tandis qu'il peut chuter à 65 euros en Normandie.

Une décision gouvernementale prise en 2021 impactera davantage les prix des terrains

Malgré ces variations, les prix des terrains sont en constante hausse dans l'ensemble des départements. Une situation imputée, en partie, à la décision gouvernementale de 2021 prise dans le cadre de la loi « Climat Résilience », en vue de réduire « l'artificialisation des sols », à savoir la construction sur des espaces forestiers ou agricoles. D'autre part, le gouvernement prévoit, d'ici 2031, de réduire au minimum de 50 % le rythme d'artificialisation du sol, jusqu'à atteindre son objectif « zéro artificialisation nette » en 2025.

Concrètement, les départements vont devoir créer de nouveaux espaces verts, afin de compenser les surfaces bâties. Par conséquent, il deviendra plus complexe d'obtenir un permis pour construire une nouvelle maison, car un tel projet va à l'encontre de la mesure gouvernementale. Autre conséquence de ce dispositif : les prix du marché de l'immobilier vont flamber en raison de la baisse de l'offre des terrains à bâtir. De plus, les surfaces encore disponibles deviendront de plus en plus petites, éloignant ainsi le rêve d'une belle maison avec jardin.