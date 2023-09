Hausse des prix des carburants : voici comment ces pays européens gèrent cette crise

Partager sur : 21 Partages Facebook

Pour faire face à la hausse des prix du carburant, le gouvernement a entrepris de nombreuses initiatives, telles que les opérations à prix coûtant au niveau des stations services. Chez les voisins européens, confrontés à la même problématique, les solutions envisagées ont été différentes.

La flambée des prix du carburant va au-delà des frontières françaises

La France est loin d'être le seul pays européen impacté par l'inflation. En effet, la hausse des prix du carburant a touché de nombreux voisins de l'Hexagone, avec à peu près la même amplitude. Néanmoins, chaque pays a géré la crise à sa manière. Certains ont opté pour des mesures ciblées, tandis que d'autres comptent mettre en place des taxes.

Actuellement, en France, et depuis le 22 septembre 2023, le prix du gazole s'établit en moyenne à 1,9410 euro le litre, tandis que celui du sans-plomb 95 E-10 est à 1,9443 euro le litre. On remarque, par conséquent, que la marge, autrefois présente entre ces deux carburants, s'est dissipée dernièrement. En Italie, les prix sont quasiment identiques à ceux appliqués en France, avec une hausse de 10 % pour le prix de l'essence en 4 mois et de 17 % pour le prix du gazole. Une situation qui a nécessité l'intervention de l'État.

L’Italie offre un bonus carburant aux foyers modestes

En soutien aux ménages plongés dans la précarité financière, le gouvernement Meloni a mis en place le bonus essence, qui profite aux conducteurs dont les revenus annuels ne dépassent pas les 15 000 euros. Il s'agit d'une aide de 80 euros par personne, qui, selon les associations de consommateurs locales, est loin d'être suffisante pour palier la hausse des prix. Toutefois, il existe une autre mesure qui pourrait faciliter le transport des travailleurs, qui consiste en une aide de 200 euros exonérés d'impôts, qu'offrent certaines entreprises à leurs employés pour les aider à financer leurs trajets. Par ailleurs, il est important de souligner que le gouvernement italien à tenu à faire part de transparence concernant les prix du carburant. En effet, les tarifs sont affichés au niveau des stations services, avec le prix moyen dans le pays, ce qui permet au conducteur de choisir le distributeur qui offre le prix le plus bas.

L’Allemagne risque de connaître une hausse significative des prix du carburant en 2024

Comparé à ses voisins frontaliers, le prix du carburant en Allemagne est relativement plus bas. Le gazole s'établit à 1,856 euros, tandis que l'essence est à 1,901 euros en moyenne. Cependant, des disparités sont bien présentes. Par conséquent, l'État avait mis en place des ristournes temporaires entre juin et août 2022, lorsque l'inflation avait atteint son pic. Néanmoins, une mauvaise nouvelle attend les conducteurs allemands très prochainement. Dès le 1ᵉʳ janvier 2024, le pays connaîtra la hausse de l'écotaxe, entrainant une augmentation estimée à 1,5 centime sur les prix du gazole et de l'essence. Une hausse qui était prévue pour janvier 2023, mais que l'État a dû repousser à cause de la crise énergétique. En Belgique, le prix du carburant connaîtra une légère baisse cette semaine, mais aucune aide gouvernementale n'a été instaurée pour les foyers précaires.