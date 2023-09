Aides aux personnes handicapés : voici le département qui reçoit le moins de soutien financier

Partager sur : 23 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

Selon le centre régional d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes vulnérables (Creai), le taux de non-recours aux aides destinées aux personnes handicapées est relativement élevé en Guyane. Pourtant, le département est en manque accru d'établissements médico-sociaux.

« C'est complètement paradoxal »

Selon l'étude réalisée par le Creai en août 2023, les allocations destinées aux handicapées sont deux fois inférieures en Guyane. Une situation préoccupante, d'autant plus que la région est confrontée à la précarité et à un manque cruel d'établissement médico-social. « C'est complètement paradoxal parce que je pense qu'en Guyane, on a certainement une population en situation de handicap plus nombreuse qu'ailleurs », explique Sophie Bourgarel, membre du Creai Guyane et chargée de l'étude.

Selon elle, ce fléau s'explique par de nombreux éléments. « Les Guyanais sont un peu plus jeunes que la population française, la moitié de la population a moins de 25 ans. Donc, leurs taux seront toujours plus faibles, sauf pour l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé où il ne devrait pas y avoir de différence ». Selon l'étude, en 2022, 20 personnes sur 1 000, âgées de 20 à 64 ans, ont profité de l'AAH en Guyane, contre 34 dans l'Hexagone. Concernant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), 21 enfants de moins de 20 ans sur 1 000 y ont eu droit, contre 27 dans l'Hexagone.

Toujours selon la chargée de l'étude, la cause du non-recours aux aides sociales en Guyane est en partie due au nombre élevé de citoyens issus de l'immigration. « Les gens issus de l'immigration ont souvent des problèmes avec le français, ce qui diminue le nombre de dossiers inscrits à la MDPH. Il y a aussi des gens qui ont un titre de séjour pour un an, lorsqu'ils déposent le dossier, leur titre est valide, mais lorsqu'ils reçoivent la réponse six mois après, ce n'est plus le cas. Donc, ils n'en sont plus bénéficiaires. C'est le serpent qui se mord la queue... », estime-t-elle.

Moins d'aides, plus de handicapés

À ces facteurs s'ajoute la crise du Covid-19 qui a retardé le traitement des dossiers. Sophie Bourgarel assure aussi que le nombre de citoyens en situation d'invalidité est relativement plus important en Guyane. Et pour cause, les enfants seraient exposés à de nombreux problèmes de santé. L'étude note d'abord le taux de naissance prématurée, « qui est le double de celui observé dans l'Hexagone ». Ensuite, elle relève un « taux d'intoxication au plomb très élevé ».

« 20% des enfants de un à six ans peuvent être intoxiqués. Tout cela peut créer, explique-t-elle, de légères sections neurologiques qui font que les enfants sont moins habiles avec leurs mains, leur motricité peut être impactée aussi », alerte Sophie Bourgarel. D'autre part, plus de 700 enfants en Guyane sont en liste d'attente pour avoir une place au niveau d'un centre médico-social, selon les statistiques partagées par le Creai.