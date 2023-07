France : vente record d’armement en 2022

En plus d'être une grande puissance militaire, la France est parmi les plus grands producteurs et exportateurs d'armes au monde. La technologie française dans ce domaine est, en effet, appréciée dans le monde, notamment en ce qui concerne les avions de combat.

Selon un rapport annuel du Parlement, cité par l'Agence France Presse (AFP), l'industrie militaire française intéresse de plus en plus. Cette embellie de ce secteur est due particulièrement à la place que prend l'avion de chasse français, le Rafale, dans le monde. En effet, les commandes d’avions de combat ont dopé, en 2022, les exportations d’armement français, qui ont atteint un niveau record de 27 milliards d’euros, battant ainsi un record historique.

« Le contrat emblématique de 80 avions Rafale pour les Émirats arabes unis (EAU) contribue largement à ce chiffre historique » affirme le rapport. C'est donc près de 16 milliards d'euros de plus que l'année 2021 qui a connu des exportations de l'ordre de 11,7 milliards d’euros.

Le Rafale dope les exportations françaises

Le contrat avec les Émirats arabe unis, signé en décembre 2021 et entré en vigueur en 2022, s’élève à un peu plus de 16 milliards d’euros selon le ministère français de la Défense qui s'est exprimé dans le journal La Tribune. Il faut dire que d'autres pays ont contribué à la hausse des exportations françaises en armement. Il s'agit notamment de la Grèce, l'Indonésie, la Pologne et Singapour qui sont dans le top 5 des clients de l'industrie d'armement français en 2022.

En effet, en plus du contrat phénoménal avec les EAU, la commande ferme de six avions Rafale par l’Indonésie et de six avions par la Grèce confirment la place du Rafale dans l'industrie aéronautique mondiale. Cet avion performant est très demandé. L'année 2021 était déjà riche en contrats, Grèce, Égypte et Croatie étaient les principaux clients, rappelle le rapport.

Cette année encore, le Rafale fait parler de lui. Ce mois de juillet, l’Inde a donné son accord de principe pour l’achat de 26 Rafale supplémentaires en version marine, après 36 appareils de ce type déjà livrés à son armée de l’Air. Cependant, la décision finale attend toujours la confirmation après des négociations avec le gouvernement français.