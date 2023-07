France : le nombre de distributeurs automatiques de billets continue de baisser

En 2022, le nombre de distributeurs automatiques de billets en France a chuté de 3,4 %. Actuellement, on en trouve 46 249 répandus à travers l'Hexagone. Malgré cette baisse, un DAB reste présent pour chaque citoyen à 15 min de chez lui en voiture.

80% des Français ont un DAB à 5 minutes de chez eux

La France vient d'enregistrer une baisse significative du nombre de distributeurs automatiques de billets, jusqu'à atteindre un taux de recul de 3,4 % en 2022. On constate donc une baisse relativement plus importante comparée à celle de 2021, qui était de 2% seulement.

Par ailleurs, selon les chiffres de la Banque de France, le nombre de DAB a connu un recul de 12 % depuis 2018. « La diminution du nombre de distributeurs est concentrée sur les villes les plus peuplées et les mieux équipées, reflétant une optimisation des installations en vue de garantir notamment un meilleur maillage territorial. », explique la Banque de France.

Celle-ci précise, par ailleurs, que cette baisse « n'est pas de nature à altérer les indicateurs d'accessibilité ». Selon son rapport, de plus en plus de communes sont équipées d'au moins un distributeur automatique de billet. Selon les chiffres, environs 79,2% des citoyens possèdent un DAB à moins de 5 minutes de trajet en voiture de chez eux, tandis que 98,9% peuvent en trouver un à moins de 15 minutes.

« L'évolution du réseau de DAB suit naturellement celle de la société, et l'accessibilité aux espèces reste, comme cela était le cas les années précédentes, à un excellent niveau », se réjouit la directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF), Maya Atig.

Des points d'accès privatifs avec des services limités

Par ailleurs, la FBF a tenu à souligner que « La baisse du nombre de DAB est compensée par le développement continu, depuis plusieurs années, de points d'accès privatifs aux espèces. ». Selon les chiffres partagés par la Banque de France, il n'y aurait pas moins de 26 956 points d'accès privatifs au niveau de la métropole. D'ailleurs, ces automates ont connu une hausse de 3,9% en 2022. Cependant, ils sont loin d'offrir la même nature de service que les distributeurs automatiques.

Par exemple, au niveau des relais CA du crédit agricole, le plafond de retrait est fixé à 100 euros. De plus, chaque client est tenu de réaliser un retrait au niveau du réseau auquel il appartient. De plus, il n'est pas possible d'effectuer des opérations en dehors des heures ouvrables, contrairement au DAB qui autorise des retraits 24h sur 24.

En outre, on constate une baisse de 0,8 % d'accès à l'argent en espèce en 2022.