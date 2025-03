Fini le Black Friday, voici le Cyber Monday : tout ce qu’il faut savoir sur cette journée de promotions

Le Black Friday 2023 fait désormais partie du passé. Il a pris fin le 24 novembre à minuit. Pour ceux qui ont raté cette journée riche en promotions, un autre événement similaire arrive en France. Il s’agit du Cyber Monday, une journée dédiée aux promotions high-tech.

Cet événement qui succède au Black Friday aura lieu le 27 novembre. Et comme au Black Friday, les enseignes redoublent d’ingéniosité à l’occasion pour proposer les promotions les plus avantageuses. Le Cyber Monday n’est cependant pas destiné à tous les produits. C’est une journée qui concerne les objets high-tech uniquement.

Il faut noter que le Cyber Monday a été lancé pour la première en 2005, aux États-Unis. Il était initialement réservé aux sites Internet qui organisaient, pour ainsi dire, leur propre Black Friday sans faire la concurrence aux magasins. Quelques années plus tard, le concept a évolué et s’est généralisé en tant que manifestation commerciale incontournable pour faire de bonnes affaires en matière de produits high-tech. Le rendez-vous a lieu 3 jours après le Black Friday et donne l’opportunité à ceux qui ont raté les promotions liées à cette journée de se rattraper. L’événement peut également être prolongé pendant 2 jours, affirme le site Tom’s Hardware.

Les produits high-tech bradés au Cyber Monday

Plusieurs, voire toutes les enseignes spécialisées dans le secteur high-tech participent au Cyber Monday. Elles proposent à des tarifs imbattables de multiples choix de produits onéreux en dehors des périodes de promotion. Cette journée est donc l’occasion idéale de se procurer un smartphone, un PC portable, un casque audio, un PC gamer et tout autre produit technologique.

Cependant, il faut faire preuve de prudence pour ne pas tomber dans la surconsommation. Il est conseillé, à cet effet, d’établir une stratégie avant de procéder aux achats. Il faut, au préalable, se fixer un budget à ne pas dépasser, puis dresser la liste de ses besoins pour éviter d’acheter des objets qui ne serviront pas. Il est également important de surveiller les prix et faire des comparatifs.

Il faut souligner toutefois qu’à la différence du Black Friday, le Cyber Monday se déroule uniquement sur Internet. Les promotions disponibles pendant cette journée peuvent s’avérer très alléchantes. La journée du Cyber Monday n’a donc rien à envier au Black Friday question bonnes affaires. Certains produits high-tech sont même cédés à des prix très alléchants.