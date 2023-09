Taux d’intérêt à 3,32% : est-ce la fin du crédit immobilier pour les classes moyennes ?

Partager sur : 1 Partage Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Plus

D'après les dernières informations partagées par la Banque de France concernant le marché du crédit immobilier, la somme globale des nouveaux crédits à l'habitat accordés aux particuliers a reculé de 45 % en l'espace d'un an. Ce ralentissement inquiétant est dû à la hausse des taux d'intérêt.

Le taux de croissance le plus bas depuis 8 ans

Selon la Banque de France, le montant des prêts à l'habitat souscrits par les particuliers est passé de 21,8 milliards d'euros en 2022 à 12 milliards en juillet 2023. Une régression significative de 45 %, qui représente le niveau le plus bas atteint depuis 2014. Par ailleurs, le taux de croissance de l'encours des prêts immobiliers des foyers est relativement bas cette année. Selon les données du mois de juillet 2023, il s'élève actuellement à 1 294 milliards d'euros, contre 1 258 milliards d'euros l'an dernier. Par conséquent, il a augmenté de 2,7 % seulement en l'espace d'un an, soit le taux le plus faible jamais atteint depuis 8 ans.

Toutefois, en dépit de cette régression, la France enregistre un rythme « plus de trois fois supérieur à la moyenne dans la zone euro », actuellement estimée à +0,8 %, selon la Banque de France. Il est également intéressant de comparer ce taux avec celui de l'Allemagne, qui atteint +2,4 %, ainsi qu'avec celui de l'Italie, qui est de 1,1 %. En revanche, l'Espagne bénéficie d'un taux légèrement plus élevé de +3,3 %.

Forte augmentation du taux du crédit immobilier en France

Dans le cadre de la lutte contre l'inflation, la Banque centrale européenne (BCE) a pris des mesures restrictives pour sa politique monétaire. En conséquence, le taux du crédit immobilier a monté en flèche. Selon les données estimées par la Banque de France, ce taux aurait atteint 3,32 % au mois d'août pour les nouveaux crédits sans les frais d'assurance. En juillet, il s'élevait à 3,17 % et en juin à 3,05 %. Pour rappel, au mois de janvier, le taux était de 2,2 % et il n'était que de 1,45 % l'année dernière.

D'autre part, le taux d'intérêt des nouveaux crédits immobiliers, dit à « effet global », est actuellement de 3,74 %, frais et assurances compris. Néanmoins, ce taux n'est pas loin de ceux appliqués dans d'autres pays de la zone euro, à l'instar de l'Espagne où il atteint 3,96 %. En Allemagne, il est de 4,08 %, tandis qu'en Italie, il est estimé à 4,58 %.