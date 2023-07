Fausses cagnottes en lignes : comment reconnaître et éviter les arnaques

Avec la montée en puissance des fausses cagnottes en ligne, il est crucial de prendre des précautions pour éviter de tomber dans le piège des escrocs. Que ce soit lors d'événements tragiques, tels que la disparition du petit Émile, ou d'autres situations, il est important de savoir comment reconnaître les signes d'une cagnotte frauduleuse.

Vérifier l’authenticité de la plateforme en ligne

L'une des premières étapes pour éviter les fausses cagnottes en ligne est de vérifier l'authenticité de la plateforme sur laquelle la cagnotte est hébergée. Recherchez les agréments nécessaires et consultez les listes noires émises par les autorités compétentes pour vous assurer que la plateforme est en règle. Par exemple, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) pour vérifier si la plateforme est enregistrée. Cette vérification préliminaire est essentielle pour protéger vos dons et vous assurer qu'ils iront bien à la cause légitime que vous soutiendrez ultérieurement.

Méfiez-vous des sollicitations suspectes

Lorsque vous envisagez de faire un don à une cagnotte en ligne, soyez prudent face aux sollicitations suspectes. Ne répondez pas aux démarcheurs inconnus qui vous incitent à effectuer un virement direct vers un compte bancaire. Ces pratiques sont souvent associées à des escroqueries. Privilégiez plutôt les plateformes de dons bien connus et fiables, dans lesquelles vous pouvez avoir confiance. Prenez le temps de vous renseigner sur le projet et le porteur de projet. Recherchez des informations détaillées, telles qu'un contrat type mis à disposition par la plateforme, ainsi que des coordonnées de contact pour le service de réclamation. Ne faites pas de don si vous avez des doutes ou si les informations fournies sont vagues et peu fiables.

Signalez les cas douteux et protégez-vous

Si vous êtes confronté à une cagnotte en ligne suspecte ou si vous avez déjà effectué un don sur un site frauduleux, il est important de signaler ces cas aux autorités compétentes. Prévenez les organismes tels que la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) ou l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Si nécessaire, déposez une plainte auprès de la police, de la gendarmerie ou du procureur de la République. En signalant ces escroqueries, vous contribuez à protéger les autres utilisateurs et à mettre fin à ces pratiques malveillantes.