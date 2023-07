EuroMillions : plus que quelques heures pour tenter de rafler 26 millions d’euros !

EuroMillions -My Million met en jeu une mise exceptionnelle de 26 millions d'euros ce mardi 18 juillet. Nous vous expliquons comment maximiser vos chances de remporter le jackpot en jouant depuis votre téléphone mobile.

Une application mobile qui peut vous permettre d'espérer remporter le jackpot

L'EuroMillions -My Million propose deux tirages par semaine, le mardi et le vendredi. La mise minimale qui est proposée aux joueurs de la Française des jeux (FDJ) lors de ces tirages est de 17 millions d'euros. En ce mardi 18 juillet, la mise sera majorée et permettra à une ou à un heureux vainqueur de remporter la somme de 26 millions d'euros.

Afin de participer à ce tirage, il vous suffit de vous rendre sur l'application mobile fdj.fr. Vous pouvez également vous rendre chez votre buraliste ou chez un détaillant FDJ dans le but de remplir une ou plusieurs grilles en choisissant vos numéros favoris. Chaque tirage permet, par ailleurs, aux joueurs de devenir millionnaires pour chacune des grilles jouées grâce à My Million. Depuis février 2014, ce jeu permet un gain d'un million d'euros en France lors de chaque tirage.

Comment jouer à l'EuroMillions - My Million sur votre téléphone mobile ?

Jouer à l'EuroMillions - My Million depuis votre téléphone portable est une solution idéale qui permet de participer au prochain tirage de la FDJ quand vous le voulez et où que vous soyez. Pour ce faire, vous devrez d'abord télécharger l'application FDJ dédiée à cet effet. Celle-ci est totalement gratuite et sa prise en main très aisée et intuitive. Vous devrez ensuite créer un compte personnel pour pouvoir utiliser l'application, une opération qui ne devrait vous prendre que quelques minutes.

Une fois ces deux étapes passées, vous serez en mesure de remplir vos grilles en sélectionnant vos numéros fétiches. Pour rappel, vous devez choisir cinq numéros ainsi que deux étoiles par grille. Chaque grille EuroMillions – My Million coûte 2,50 euros. Lorsque vous validez une grille, vous recevez un code My Million. Ce code vous permet de participer au tirage au sort My Million.

Pour un euro de plus par grille, vous pouvez augmenter vos chances de remporter un gain grâce à l'option Etoile +. Souvenez-vous que vous devez valider vos grilles avant 20h15, le mardi et le vendredi, pour que votre participation soit prise en compte et que vous ayez une chance de devenir millionnaire.

Les résultats du tirage EuroMillions sont ensuite diffusés en direct à 21h05 sur TF1. Le tirage My Million a lieu vers 20h20. L'application mobile fdj.fr peut, elle aussi, vous permettre de suivre les résultats des tirages. Gardez, néanmoins, à l'esprit que les jeux de hasard peuvent être dangereux. Vous pouvez retrouver tous les conseils de la FDJ en contactant le 09 74 75 13 13. Cet appel n'est pas surtaxé.