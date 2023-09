Euro numérique : pourquoi l’Europe a tout à gagner en mettant fin à l’argent liquide

Partager sur : 49 Partages Facebook

Les transactions numériques sont en train de remplacer progressivement l'argent liquide. Le monde de la finance va subir d'autres turbulences avec l'émergence de la monnaie numérique. L'Europe veut saisir cette opportunité pour créer l'euro numérique, une monnaie digitale qui va unifier l'Europe dans toutes ses transactions et révolutionner la manière dont on effectue les paiements au quotidien.

Les avantages de l'euro numérique

Les systèmes financiers, en particulier les systèmes de paiement, ont considérablement évolué. La majorité des transactions de ce genre s'effectue via des distributeurs automatiques ou autres. L'utilisation de l'argent liquide est en déclin. Les études montrent que seulement 50 % des transactions sont réalisées en liquide ces dix dernières années.

Ainsi, l'euro numérique s'avère nécessaire pour s'adapter à cette nouvelle réalité, d'autant plus qu'il présente de multiples avantages. Il faciliterait les transactions à l'échelle européenne, surtout dans le secteur du commerce en ligne. Actuellement, en effet, les paiements peuvent être compliqués et onéreux en raison de la diversité des systèmes de paiement nationaux. L'introduction d'une monnaie numérique européenne permettrait d'uniformiser la monnaie et de simplifier les procédures de transaction.

Un outil efficace contre la fraude et le blanchiment d'argent

De plus, les systèmes actuels sont jonchés de fraudes, de vols et d'usurpations d'identité. L'euro numérique contribuera grandement à minimiser ces pratiques malveillantes et résoudre les problèmes liés au transport et à la manipulation d'argent liquide. L'un des principaux atouts de l'euro numérique est sa capacité à renforcer la sécurité des transactions. La technologie blockchain garantit l'authenticité et la traçabilité des transactions. En exploitant cette technologie, les risques de fraude seraient considérablement diminués, bénéficiant ainsi aux consommateurs et aux entreprises qui n'auront plus à se soucier de ces problèmes.

Par ailleurs, l'euro numérique serait un outil efficace dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude fiscale. Et pour cause, contrairement aux transactions en espèce, les transactions électroniques laissent une trace numérique, facilitant ainsi la détection des activités illégales. Les autorités financières disposeront là d'un outil supplémentaire pour surveiller et contrer les infractions financières.

En conséquence, l'euro numérique offrirait aux consommateurs une option de paiement européen, favorisant ainsi l'adoption de transactions sans espèces. Il s'agit donc d'une transition progressive vers une économie pouvant entraîner à terme la disparition de l'argent liquide. Cependant, l'abandon total de l'argent de l'argent liquide est peu probable dans l'immédiat, puisque de nombreuses villes et pays ne disposent pas encore des infrastructures nécessaires.