Énergie : pourquoi opter pour une pompe à chaleur ?

Les pompes à chaleur sont en vogue ces derniers temps en France, portées par l'engagement du Président, Emmanuel Macron, qui souhaite tripler leur production d'ici à 2027. De plus, ce sont des systèmes de chauffages très écologiques qui ne cessent de susciter l'intérêt des Français.

En 2021, le nombre de pompes à chaleur installées en France a nettement grimpé. Selon l'Association française des professionnels de la Géothermie (AFPG), 583 450 unités aérothermiques et 3 220 géothermiques ont été installées chez des particuliers.

Les avantages des pompes à chaleurs

L'atout majeur des pompes à chaleur réside dans leur capacité à faire des économies considérables sur les factures d'énergie, ainsi qu'à réduire les émissions de gaz à effet de serre. En effet, grâce à leur coefficient de performances (COP), elles permettent de restituer le surplus d'énergie qu'elles ne consomment pas. C'est ce qui les différencie des autres systèmes de chauffage traditionnels, tels que le fioul ou le gaz.

En outre, les pompes à chaleurs offrent une grande flexibilité en matière d'installation et d'adaptabilité. On peut, en effet, les installer dans de petits pavillons, ainsi que dans les grandes bâtisses, sauf que dans celles-ci, la facture risque d'être trop salée. D'ailleurs, les différents types de PAC (air-air, air-eau, sol-eau, sol-sol) peuvent s'adapter à n'importe quelle configuration de projet. Autrement dit, compte tenu de leur emplacement et de leur type, leurs performances énergétiques sont toujours au rendez-vous.

Les inconvénients de la pompe à chaleur

Bien que la pompe à chaleur soit irréprochable en termes de performances énergétiques, son coût de peut être un véritable frein pour plus d'un. Le prix d'achat et d'installation varie entre 6 000 et 20 000 euros, en fonction de la taille du logement et du type de PAC choisi. C'est ce qui peut justement constituer un obstacle pour plusieurs ménages français.

Il faut noter qu'au-delà des hautes performances énergétiques que peuvent procurer ces pompes, celles-ci peuvent réduire dans le cas où les températures extérieures sont extrêmes. C'est notamment le cas des modèles air-air qui sont vulnérables au froid.

Il convient de savoir aussi que les PAC requièrent certaines conditions pour fonctionner de manière optimale. En effet, elles ont besoin d'une bonne isolation thermique. Si cette dernière est mauvaise, leur efficacité énergétique sera très réduite. C'est ce qui engendre des frais supplémentaires liés aux travaux d'isolation. Par conséquent, la facture d'installation et de rénovation peut être considérablement élevée.

Toutefois, dans le cadre de la transition énergétique, le gouvernement a mis en place certaines aides pour faciliter l'acquisition de ce type de pompe aux ménages ayant des revenus modestes, ainsi que des aides pour les travaux de rénovation. Les ménages doivent ainsi évaluer leur éligibilité à ces aides en consultant le site France Renov pour davantage d'informations.