Emploi : voici les métiers qui recrutent à plus de 3 000 euros net par mois

Le marché de l’emploi regorge d'opportunités attractives pour les jeunes diplômés. Cadremploi a dressé la liste des métiers qui proposent des salaires aussi intéressants dans un contexte économique tendu, marqué par un taux de chômage qui avoisine les 20% pour les moins de 25 ans.

« De nouveaux métiers sont apparus avec la digitalisation du marché de l’emploi, les entreprises ont de nouveaux besoins dans des métiers qui nécessitent des compétences techniques souvent liées au numérique », explique Élodie Franco Da Cruz, chargée d’études chez Cadremploi. Elle souligne que tous les emplois cités ici sont des métiers de cadres, et qu’ils nécessitent, à peu d’exceptions près, des diplômes de Bac +5, de bonnes universités ou écoles de commerce et d’ingénieurs.

Parmi les métiers porteurs du moment, on retrouve des métiers classiques (expert-comptable), mais aussi de « nouveaux »métiers (analyste de données). Actuellement, le secteur des cadres connaît un plein emploi avec un taux de chômage de seulement 3,5 %. Entre 2017 et 2018, les perspectives d'embauche ont connu une hausse significative, augmentant de 4,5 %. Cette tendance favorable profite particulièrement aux jeunes cadres.

Les emplois du numérique ont la cote

Parmi les métiers les plus demandés et les mieux rémunérés, on compte celui d’expert-comptable. La formation nécessite huit ans d'études : DCG (3 ans), DSCG (2 ans), et un stage rémunéré de trois ans pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Le second métier est celui de consultant. En effet, les entreprises externalisent davantage leurs projets de développement. Le consultant externe recherche des solutions pour optimiser le fonctionnement des entreprises.

Par ailleurs, le business développeur est un métier tendance au sein des jeunes entreprises. Il vise à conquérir de nouveaux marchés en identifiant des opportunités commerciales. Une formation d’au moins 5 ans en écoles de commerce est nécessaire pour le pratiquer. Aussi, le responsable « comptes clés » est un métier très demandé et bien rémunéré. Le responsable « comptes clés » gère les gros comptes de l'entreprise, en fidélisant la clientèle essentielle pour le chiffre d'affaires.

Les entreprises ont aussi besoin de chefs de projet en digital. Ce sont des chefs d'orchestre pour les projets web et mobiles, comme la refonte du site ou les applications. D’un autre côté, le « digital Manager » ou « responsable du numérique » gère l'image de la marque en mettant en place une stratégie numérique, incluant la gestion de projets digitaux et des réseaux sociaux. Tandis que le « market data officer », ou responsable des données de marché, analyse les données du marché, les rend compréhensibles à travers des graphiques et rapports.