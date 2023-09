Le célèbre acteur et réalisateur Dany Boon soupçonné de fraude fiscale

Partager sur : 13 Partages Facebook

La fraude fiscale coûte au trésor français entre 80 et 100 milliards d’euros, selon les chiffres du syndicat Solidaires finances publiques, publiés au mois de mai de l'année en cours. Il arrive fréquemment que des personnalités du monde artistiques soient prises la main dans le sac.

En effet, plusieurs célébrités ont dû rendre des comptes à l’administration fiscale. Le célèbre acteur français Dany Boon est parmi ces personnalités soupçonnées d'avoir fraudé le fisc. En 2019 déjà, Mediapart a révélé que Dany Boon aurait introduit plusieurs millions d’euros dans des paradis fiscaux entre 2014 et 2016 et aurait de multiples résidences fiscales à l’étranger. Des accusations que le comédien a réfutées. L'acteur est à nouveau dans le collimateur. Ce mercredi 20 septembre, Le Canard enchaîné révèle qu'il aurait fait l’acquisition d’un yacht via une société offshore aux Caraïbes pour échapper à l’impôt.

Dany Boon aurait acheté un yacht via une société offshore

Le journal indique que l'acteur, rendu célèbre notamment pour son film « Bienvenu chez les Ch'tis » a déjoué la vigilance du fisc pour acheter un yacht de 21 mètres à 3,5 millions d'euros en 2021. Le rédacteur de l'article explique que cette arnaque aurait été opérée par l'intermédiaire d'une société offshore domiciliée à Antigua-et-Barbuda, un paradis fiscal qui figure sur la liste européenne des « juridictions fiscales non coopératives ».

C'est ainsi que le comédien a évité de payer 700 000 euros de TVA au fisc français. Toutefois, il faut souligner que cette opération n'a rien d'illégal si l'acteur avait fait voguer son bateau « familial et sportif », doté de « quatre cabines luxueuses » en dehors de l’Union européenne (UE) dans les six mois après son enregistrement sous un pavillon d’Antigua, et s'il avait demandé, par la suite, un certificat d’importation lors de son retour dans l’UE.

Le comédien et réalisateur, qui vit à Uccle, dans la ville de Bruxelles, n'aurait donc, comme seul choix, que de sortir le bateau immédiatement de l’UE. Sinon, en cas de contrôle douanier dans les eaux européennes, la TVA sur la coque serait réclamée, ainsi que des pénalités conséquentes et une immobilisation du bateau.

Le Canard enchaîné révèle également que Dany Boon aurait décidé de mettre en vente son yacht le 18 septembre en précisant que les « taxes n’étaient pas réglées ». Le pavillon d'Antigua n’aurait pas été renouvelé non plus. Le navire aurait été mis en vente à 2 150 000 euros, soit 1 350 000 euros moins cher qu’à son achat. En raison de cette vente à perte, le journal accuse donc l'acteur de vouloir étouffer l'affaire.